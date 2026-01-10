США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту

Президент США закликав нафтових гігантів відновити інфраструктуру Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро та обіцяв американцям рекордно низькі ціни на паливо

У п’ятницю, 9 січня 2026 року, Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із топменеджментом найбільших енергетичних корпорацій світу. Головною темою стало повернення американського капіталу до Венесуели, країни з найбільшими запасами нафти, чия галузь роками перебувала у занепаді. Президент США наголосив, що нафта є ключовим пріоритетом його стратегії в регіоні після захоплення Мадуро американськими військами 3 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дональд Трамп заявив, що американські компанії отримають унікальну можливість відновити «гниючу» енергетичну систему Венесуели. Президент США планує залучити $100 млрд приватних інвестицій для розширення видобутку до небачених раніше масштабів.

«Ми прийматимемо рішення щодо того, які компанії будуть залучені. Ми повинні змусити їх інвестувати, а потім ми повинні якомога швидше повернути їхні гроші. А потім ми можемо розділити все це між Венесуелою, Сполученими Штатами та ними. Я думаю, що це просто. Я думаю, що формула проста», – пояснив свою стратегію Трамп.

Трамп високо оцінив першу угоду з новим тимчасовим керівництвом країни про постачання 50 млн барелів нафти до США. Президент впевнений, що це забезпечить імпульс для американської економіки та призведе до ще більшого зниження цін на бензин для пересічних громадян.

Водночас адміністрація США планує зберігати контроль над доходами Венесуели від продажу нафти на «невизначений термін». Це подається як захід для боротьби з корупцією та гарантія того, що країна діятиме в інтересах Америки. Демократи вже встигли назвати такий підхід «вимаганням».

Попри ентузіазм Білого дому, нафтові гіганти пам’ятають гіркий досвід минулих десятиліть. Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс назвав Венесуелу «непридатною для інвестицій» через дві попередні націоналізації активів. Проте він додав, що під керівництвом Трампа зміни можливі. Компанія Chevron, яка єдиною з великих гравців не покидала ринок, підтвердила готовність до нарощування інвестицій. Менші компанії, пов’язані з міністром енергетики Крісом Райтом, висловили готовність заходити на ринок негайно.

Десятиліття корупції та відсутності інвестицій призвели до того, що Венесуела, маючи колосальні запаси, забезпечує лише 1% світового постачання. Трамп прагне повернути країну до рівня 1970-х років, коли видобуток становив 3,5 млн барелів на день. Щоб зменшити фінансові ризики для бізнесу, США можуть задіяти свій Експортно-імпортний банк для фінансування енергетичних проєктів.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.