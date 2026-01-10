Головна Світ Політика
search button user button menu button

США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту
Адміністрація США планує зберігати контроль над доходами Венесуели від продажу нафти
фото: АР

Президент США закликав нафтових гігантів відновити інфраструктуру Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро та обіцяв американцям рекордно низькі ціни на паливо

У п’ятницю, 9 січня 2026 року, Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із топменеджментом найбільших енергетичних корпорацій світу. Головною темою стало повернення американського капіталу до Венесуели, країни з найбільшими запасами нафти, чия галузь роками перебувала у занепаді. Президент США наголосив, що нафта є ключовим пріоритетом його стратегії в регіоні після захоплення Мадуро американськими військами 3 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дональд Трамп заявив, що американські компанії отримають унікальну можливість відновити «гниючу» енергетичну систему Венесуели. Президент США планує залучити $100 млрд приватних інвестицій для розширення видобутку до небачених раніше масштабів.

«Ми прийматимемо рішення щодо того, які компанії будуть залучені. Ми повинні змусити їх інвестувати, а потім ми повинні якомога швидше повернути їхні гроші. А потім ми можемо розділити все це між Венесуелою, Сполученими Штатами та ними. Я думаю, що це просто. Я думаю, що формула проста», – пояснив свою стратегію Трамп.

Трамп високо оцінив першу угоду з новим тимчасовим керівництвом країни про постачання 50 млн барелів нафти до США. Президент впевнений, що це забезпечить імпульс для американської економіки та призведе до ще більшого зниження цін на бензин для пересічних громадян.

Водночас адміністрація США планує зберігати контроль над доходами Венесуели від продажу нафти на «невизначений термін». Це подається як захід для боротьби з корупцією та гарантія того, що країна діятиме в інтересах Америки. Демократи вже встигли назвати такий підхід «вимаганням».

Попри ентузіазм Білого дому, нафтові гіганти пам’ятають гіркий досвід минулих десятиліть. Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс назвав Венесуелу «непридатною для інвестицій» через дві попередні націоналізації активів. Проте він додав, що під керівництвом Трампа зміни можливі. Компанія Chevron, яка єдиною з великих гравців не покидала ринок, підтвердила готовність до нарощування інвестицій. Менші компанії, пов’язані з міністром енергетики Крісом Райтом, висловили готовність заходити на ринок негайно.

Десятиліття корупції та відсутності інвестицій призвели до того, що Венесуела, маючи колосальні запаси, забезпечує лише 1% світового постачання. Трамп прагне повернути країну до рівня 1970-х років, коли видобуток становив 3,5 млн барелів на день. Щоб зменшити фінансові ризики для бізнесу, США можуть задіяти свій Експортно-імпортний банк для фінансування енергетичних проєктів.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.

Читайте також:

Теги: Венесуела Дональд Трамп нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у кайданках. Їх супроводжують озброєні федеральні агенти
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
7 сiчня, 15:45
Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії
7 сiчня, 12:21
20 січня 2025 року Трамп у своїй інавгураційній промові заявив, що США повернуть собі Панамський канал
«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?
6 сiчня, 10:55
Російська влада очікує, що прибуток від нафти і газу наступного року впаде до 23% бюджетних доходів
Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg
31 грудня, 2025, 06:18
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
29 грудня, 2025, 01:43
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
25 грудня, 2025, 04:20
Трамп намагається відігравати роль політичного медіатора
Як Трамп допомагає Путіну виграти вже програну війну
21 грудня, 2025, 20:00
Джаред Айзекман стане 15-м керівником NASA
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру
18 грудня, 2025, 19:05

Політика

США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту
США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
NYT: Родовище літію на Кіровоградщині передають у розробку другу Трампа
NYT: Родовище літію на Кіровоградщині передають у розробку другу Трампа
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua