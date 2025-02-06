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Країни Балтії повністю відʼєднаються від енергосистеми РФ. Це вплине на Калінінград

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Країни Балтії повністю відʼєднаються від енергосистеми РФ. Це вплине на Калінінград
У суботу о 7:00 за Гринвічем три країни перейдуть у так званий «ізольований режим», що триватиме близько 24 годин
фото: hurriyetdailynews.com

Калінінградська область втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії

Литва, Латвія та Естонія в суботу, 8 лютого, завершать від’єднання від російської енергосистеми, остаточно розірвавши історичні зв’язки з Москвою у сфері енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнас для AFP.

За його словами, цей крок позбавляє Москву можливості використовувати енергопостачання як інструмент геополітичного впливу.

Латвія теж фізично відключить лінію електропередач до Росії у суботу, 8 лютого. Наступного дня у Вільнюсі відбудеться офіційна церемонія за участю президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і лідерів країн Балтії.

Як зазначає Вайчюнас, це останній етап багаторічного процесу досягнення енергетичної незалежності. «Ми нарешті можемо взяти справу в свої руки», – додав він.

Протягом років Литва, Латвія та Естонія працювали над інтеграцією до європейської енергосистеми, долаючи технологічні та фінансові труднощі. Потреба у прискоренні цього процесу зросла після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Хоча країни Балтії ще раніше припинили закупівлю російського газу та електроенергії, їхні електромережі залишалися підключеними до російської та білоруської енергосистеми, що створювало ризик залежності від Москви у разі нестабільності постачання.

«Росія могла використовувати енергію як зброю, створюючи ризик незапланованих перебоїв у постачанні електроенергії через політичні рішення», – зазначив Вайчюнас.

У суботу о 7:00 за Гринвічем три країни перейдуть у так званий «ізольований режим», що триватиме близько 24 годин. Протягом цього періоду оператори мереж тестуватимуть стабільність енергосистеми. Після завершення випробувань країни Балтії офіційно приєднаються до європейської енергосистеми через Польщу.

Відключення країн Балтії також вплине на Калінінградську область – російський ексклав, який після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.

Однак Москва заздалегідь готувалася до цього сценарію. Калінінград протягом останніх років нарощував власні генерувальні потужності, а Кремль заявляє, що жодних проблем з електропостачанням у регіоні не буде.

Нагадаємо, Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Зокрема, Литва підвищить витрати на оборону до 5% ВВП, пише NBC News.

Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів. Крім того, в Європі планують створити масштабну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський «Залізний купол».

До слова, Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією. «Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном», – йдеться в коментарі МВС.

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Теги: росія міністр Естонія Латвія Литва Москва Калінінград

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