ЄС розглядає способи використання російських активів для допомоги Україні

Санкції, запроваджені проти російських громадян, призвели до замороження активів на суму близько $58 млрд

Європейський Союз має намір конфіскувати частину заморожених російських активів та віддати їх Україні. Про це повідомляє Главком з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в ЄС наразі обговорюють, яким чином ці активи можна використати як заставу для запланованої Міжнародної претензійної комісії, яка повинна визначити розмір компенсації за збитки, завдані внаслідок російської агресії.

Bloomberg пише, що російські заморожені активи можуть бути конфісковані, якщо Росія відмовиться відшкодовувати збитки, а вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Москви щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді.

Інший варіант, який обговорюється, передбачав би зобов’язання країн-членів ЄС конфіскувати суверенні активи в якості компенсації за руйнування енергетичної інфраструктури України. Вони вивчають, чи рішення Міжнародного кримінального суду з цього приводу та жорстокість нападів виправдовують такі дії відповідно до кримінального законодавства держав-членів.

До слова, Європейський Союз у межах 16-го пакета санкцій проти Росії заборонить діяльність ще восьми російських медіа на території країн-учасниць блоку.

Нагадаємо, Європейський Союз у середу, 19 лютого, погодив новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за його відомостями, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.