«Контакти стали інтенсивнішими». Кремль заявив про прогрес у відносинах із США

Кремль прокоментував чутки про приліт до Москви позаштатного радника Трампа

Кремль стверджує, ніби контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими. Про це повідомили кремлівські пропагандисти.

«У Кремлі зазначають, що контакти між Москвою і Вашингтоном за певними каналами стали інтенсивнішими», – йдеться в повідомленні.

Також Кремль прокоментував інформації про нібито приліт до Москви Стіва Віткоффа, якого називають позаштатним радником Дональда Трампа: «Інформації про нібито приліт до Москви Віткоффа, якого називають позаштатним радником Трампа, Кремль не має».

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки досягли прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Раніше Трамп стверджував, що розмовляв телефоном з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні. Трамп зазначив, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою. Президент США також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Також повідомлялося, що Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time інформувало, що Трамп має важелі, щоб змусити Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.