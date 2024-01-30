Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія з початку року випустила по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія з початку року випустила по Україні
«Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами», – Зеленський
фото з відкритих джерел

Президент також закликав партнерів забезпечити контроль над українським небом

За один місяць 2024 року Росія випустила по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників, тому контроль над українським небом є надзвичайно важливим. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

«З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами», – уточнив глава держави. 

Президент також закликав партнерів забезпечити контроль над українським небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

«Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно», – додав Зеленський.

Він наголосив на необхідності забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.  «Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно», – підкреслив Президент.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що Росія, за останніми даними, має приблизно 900 високоточних далекобійних ракет.

Раніше Зеленський назвав чисельність української армії.

Читайте також: Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Теги: Володимир Зеленський ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Всесвітньому економічному форумі Зеленський «виголосить промову та зустрінеться з керівниками компаній»
Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі
9 сiчня, 17:56
Президенту вдалося змінити ситуацію на користь України, про яку американці почали забувати після контрнаступу ЗСУ та Ізраїлю
Лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США
12 сiчня, 22:00
Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком,
Зеленський та Сунак підписали угоду у сфері безпеки
12 сiчня, 15:58
Коваленко обіймає посаду лейтенанта Збройних сил України
Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації
26 сiчня, 21:12
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
2 сiчня, 07:39
Полтавщина зазнала ракетного удару
Під Кременчуком ракета впала на подвір’я будинку: деталі від влади
13 сiчня, 09:01
Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки
Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки
23 сiчня, 07:37
Зеленський поділився, чи відзначав свій день народження
Соцдопомога для біженців та нові правила мобілізації: головне з інтервʼю Зеленського
Вчора, 11:16
Ворог скерував дрони на південно-східні області
Уночі окупанти вдарили по Україні дронами та балістикою
27 сiчня, 07:38

Політика

Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія з початку року випустила по Україні
Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія з початку року випустила по Україні
Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію
Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію
ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Кулеба пояснив, чому Україна досі не призначила посла в Угорщині
Кулеба пояснив, чому Україна досі не призначила посла в Угорщині
Європейське гальмо України. Навіщо приїжджав посланник Орбана?
Європейське гальмо України. Навіщо приїжджав посланник Орбана?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
26K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
21K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
16K
ЗСУ знищили російський Су-34
14K
У Київській області пролунали вибухи
9752
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua