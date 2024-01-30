Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія з початку року випустила по Україні

Президент також закликав партнерів забезпечити контроль над українським небом

За один місяць 2024 року Росія випустила по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників, тому контроль над українським небом є надзвичайно важливим. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

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«З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами», – уточнив глава держави.

Президент також закликав партнерів забезпечити контроль над українським небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

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«Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно», – додав Зеленський.

Він наголосив на необхідності забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу. «Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно», – підкреслив Президент.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що Росія, за останніми даними, має приблизно 900 високоточних далекобійних ракет.