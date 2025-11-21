Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії

Обсяг поставок складав 500 тис. барелів на добу

Індійська компанія Reliance Industries повністю припинила імпорт російської сирої нафти для свого нафтопереробного заводу в Джамнагарі, штат Гуджарат, з 20 листопада 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Рішення було прийняте на тлі посилення міжнародних санкцій, введених США, Великою Британією та Європейським Союзом проти російських нафтових гігантів, зокрема «Роснафти» та «Лукойлу».

Компанія мала довгостроковий контракт із «Роснафтою» на постачання 500 тис. барелів сирої нафти на добу, але в умовах санкцій вирішила виконати всі умови обмежень, запроваджених США. З 1 грудня Reliance заявила, що весь експортний продукт буде виготовлятися лише з неросійської нафти, завершивши перехід достроково, щоб відповідати вимогам санкцій.

Згідно з новими санкціями США, компанії мали до 21 листопада припинити всі операції з російськими нафтовими постачальниками. Водночас, Європейський Союз запровадить обмеження на імпорт пального з 21 січня 2026 року, яке стосуватиметься продуктів, отриманих на нафтопереробних заводах, які працювали з російською нафтою.

Reliance підтвердила, що всі попередньо узгоджені поставки російської нафти будуть виконані, однак будь-які нові вантажі, що прибудуть після 20 листопада, будуть оброблятися в зоні внутрішнього митного тарифу Індії.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір знизити тарифи на імпорт товарів з Індії. Дональд Трамп пояснив, що причиною для такого кроку є суттєве скорочення Індією обсягів закупівлі російської нафти.