Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
фото: Shutterstock

Обсяг поставок складав 500 тис. барелів на добу

Індійська компанія Reliance Industries повністю припинила імпорт російської сирої нафти для свого нафтопереробного заводу в Джамнагарі, штат Гуджарат, з 20 листопада 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Рішення було прийняте на тлі посилення міжнародних санкцій, введених США, Великою Британією та Європейським Союзом проти російських нафтових гігантів, зокрема «Роснафти» та «Лукойлу».

Компанія мала довгостроковий контракт із «Роснафтою» на постачання 500 тис. барелів сирої нафти на добу, але в умовах санкцій вирішила виконати всі умови обмежень, запроваджених США. З 1 грудня Reliance заявила, що весь експортний продукт буде виготовлятися лише з неросійської нафти, завершивши перехід достроково, щоб відповідати вимогам санкцій.

Згідно з новими санкціями США, компанії мали до 21 листопада припинити всі операції з російськими нафтовими постачальниками. Водночас, Європейський Союз запровадить обмеження на імпорт пального з 21 січня 2026 року, яке стосуватиметься продуктів, отриманих на нафтопереробних заводах, які працювали з російською нафтою.

Reliance підтвердила, що всі попередньо узгоджені поставки російської нафти будуть виконані, однак будь-які нові вантажі, що прибудуть після 20 листопада, будуть оброблятися в зоні внутрішнього митного тарифу Індії.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників. 

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір знизити тарифи на імпорт товарів з Індії.  Дональд Трамп пояснив, що причиною для такого кроку є суттєве скорочення Індією обсягів закупівлі російської нафти.

Читайте також:

Теги: нафта росія Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
В Індії гвинтокрил із президенткою Драупаді Мурму на борту, застряг на вертолітному майданчику
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
23 жовтня, 09:27
У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців»
Наказ розстрілювати жінок та дітей отримали колумбійські найманці в армії РФ. Перехоплення ГУР
24 жовтня, 14:47
Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту
Зупинка війни на лінії фронту: Буданов пояснив плюси і мінуси такого рішення
25 жовтня, 15:59
Ексспікер Мороз: сигнал про війну я отримав ще у 2012 році
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
29 жовтня, 16:53
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
30 жовтня, 22:22
Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є ключовим покупцем російської сирої нафти
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину
2 листопада, 15:02
Росія ухвалила закон, що дозволяє призивати резервістів на спеціальні збори і використовувати їх для захисту об’єктів
У Росії стартувала масштабна кампанія з набору резервістів: деталі
10 листопада, 15:40
Трамп: Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту
Трамп знизить мита на імпорт з Індії за скорочення закупівель російської нафти
11 листопада, 00:44

Економіка

Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua