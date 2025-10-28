Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters

Індійські нафтопереробні підприємства готові різко скоротити імпорт російської нафти

Індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Деякі нафтопереробні заводи звертаються до спотових ринків, щоб задовольнити свої потреби в сирій нафті, повідомили джерела. Державна компанія Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти, а конгломерат Reliance Industries збільшив обсяги закупівель на спотових ринках.

Європейський Союз, Велика Британія та США ввели низку санкцій проти Росії через її війну в Україні, включаючи нові санкції США, які спрямовані проти двох найбільших російських нафтовиробників «Лукойл» та «Роснафта».

Індійські нафтопереробні підприємства готові різко скоротити імпорт російської нафти, щоб дотриматися нових санкцій США, що потенційно усуне серйозну перешкоду для укладення торговельної угоди з США.

Раніше найбільший індійський нафтовий концерн Reliance Industries, який до цього активно закуповував російську нафту, фактично підтвердив намір припинити подальші закупівлі сировини з РФ. У заяві наголошується, що компанія бере до уваги нові обмеження, запроваджені Європейським Союзом, Великою Британією та США щодо імпорту російської нафти та експорту нафтопродуктів до Європи.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю припинила їх.