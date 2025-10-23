Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)

В Індії гвинтокрил із президенткою Драупаді Мурму на борту, застряг на вертолітному майданчику

За кілька годин до прибуття президентки на майданчику тривали роботи

В Індії гвинтокрил із президенткою Драупаді Мурму на борту, застряг на вертолітному майданчику під час посадки. Місце для посадки гелікоптера було щойно добудоване, тому бетон виявився свіжим. Про це пише «Главком» із посиланням на Hindu.

22 жовтня гвинтокрил, який мав доставити президентку Індії до індуїстського храму Сабарімала Айяппа, застряг на вертолітному майданчику, його шини просіли у свіжовкладеному бетоні. Інцидент стався неподалік міста Патанамтітта, що в штаті Керала.

Відомо, що будівельні роботи посадкового майданчика завершили лише за кілька годин, до того, як на ньому приземлився президентський гелікоптер. Виявилося, що спочатку приземлення планували в іншому місці, але через несприятливі погодні умови довелося змінити місце посадки. На місце інциденту прибули поліціянти та працівники пожежно-рятувальної служби. Екстрені служби згодом витягнули вертоліт із бетону.

