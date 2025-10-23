Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
В Індії гвинтокрил із президенткою Драупаді Мурму на борту, застряг на вертолітному майданчику
фото: скріншот відео

За кілька годин до прибуття президентки на майданчику тривали роботи

В Індії гвинтокрил із президенткою Драупаді Мурму на борту, застряг на вертолітному майданчику під час посадки. Місце для посадки гелікоптера було щойно добудоване, тому бетон виявився свіжим. Про це пише «Главком» із посиланням на Hindu.

22 жовтня гвинтокрил, який мав доставити президентку Індії до індуїстського храму Сабарімала Айяппа, застряг на вертолітному майданчику, його шини просіли у свіжовкладеному бетоні. Інцидент стався неподалік міста Патанамтітта, що в штаті Керала.

 

Відомо, що будівельні роботи посадкового майданчика завершили лише за кілька годин, до того, як на ньому приземлився президентський гелікоптер. Виявилося, що спочатку приземлення планували в іншому місці, але через несприятливі погодні умови довелося змінити місце посадки. На місце інциденту прибули поліціянти та працівники пожежно-рятувальної служби. Екстрені служби згодом витягнули вертоліт із бетону.

Раніше «Главком» розповідав про те, що в Індії понад 10 дітей загинули через вживання сиропу від кашлю. У складі ліків виявили надмірну кількість токсичного діетиленгліколю. Місцеві правоохоронні органи розпочали розслідування, а проти виробника сиропу порушили кримінальну справу.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що Індія купуватиме менше нафти у Росії. Цю заяву він зробив після розмови з прем'єр-міністром Індії Наредном Моді.

Читайте також:

Теги: вертоліт Індія президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія, російська нафта та мита Трампа – стратегія терпіння
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
3 жовтня, 12:52
Гетьманчук розповіла, чому Україна просить ракети Tomahawk
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
9 жовтня, 11:55
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
17 жовтня, 21:56
Уряд заборонив продаж сиропу від кашлю у Індії
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
7 жовтня, 16:01
У травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
11 жовтня, 21:30
Кароль Навроцький повинен був подати декларацію про майно ще перед вступом на посаду президента
Президент Польщі досі не оприлюднив декларацію про майно – у чому проблема
17 жовтня, 12:57
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві
Віткофф більше не очолює переговорну групу з Росією – WSJ
19 жовтня, 20:57
Ніколя Саркозі буде ув'язнено в ізоляторі в'язниці Санте в Парижі
Ніколя Саркозі відправиться до в'язниці: коли і де він відбуватиме термін
20 жовтня, 13:20

Соціум

Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
Росія дозволила окупантам привласнювати майно українців на захоплених територіях
Росія дозволила окупантам привласнювати майно українців на захоплених територіях
Reuters: Росія залучає резервістів для охорони НПЗ через дронові атаки
Reuters: Росія залучає резервістів для охорони НПЗ через дронові атаки
У Челябінській області безпілотники атакували завод
У Челябінській області безпілотники атакували завод
Роботи замінять понад пів мільйона працівників? Компанія Amazon розкрила грандіозні плани
Роботи замінять понад пів мільйона працівників? Компанія Amazon розкрила грандіозні плани

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua