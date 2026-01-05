Головна Світ Економіка
Швейцарія заморозила активи Мадуро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Швейцарія заморозила активи Мадуро
Активи очільника Венесуели буде заморожено протягом чотирьох років
фото: AP

Федеральна рада Швейцарії хоче гарантувати, що будь-які незаконно набуті активи не будуть виведені з країни

Швейцарія заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

«5 січня 2026 року Федеральна рада вирішила негайно заморозити будь-які активи Ніколаса Мадуро та інших пов'язаних з ним осіб у Швейцарії. Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів. Заморожування активів не стосується членів чинного уряду Венесуели», – зазначається в заяві.

Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели». «Заморожування активів доповнює санкції проти Венесуели, які діють з 2018 року відповідно до закону про ембарго», – йдеться в заяві.

Заморожування активів набуває чинності 5 січня та діятиме протягом чотирьох років до подальших оголошень.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

Теги: Швейцарія Венесуела

