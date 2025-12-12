Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В турецьких кафе гостям масово подають фарбований чай: влада країни б'є на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
В турецьких кафе гостям масово подають фарбований чай: влада країни б'є на сполох
Туреччина опинилась у центрі нового скандалу
фото із відкритих джерел

Більше половини закладів у Туреччині використовують підроблений чай

За заявою голови сільськогосподарської палати Різе Бюняміна Арслана, 60-70% ресторанів і кафе Туреччини використовують фарбований чай, повідомляє «Главком» із посиланням на rizetakip.com.

У своїх соцмережах Арслан розповів, що такі чаї продаються безпосередньо закладам і не потрапляють на полиці магазинів, через що ефективно уникають контролю. За його словами, якісний чай коштує 280-300 лір за кг, тоді як п'ять кг фарбованого чаю продаються всього за 850 лір, з яких можна отримати кілька тисяч склянок напою.

Він упевнений, що це дозволяє закладам отримувати великий прибуток за схемою «дешево купити – дорого продати».

«З річного споживання Туреччиною 240 тис. тонн сухого чаю близько 35% припадає саме на фарбовані чаї», – поділився чиновник. Технологія виготовлення підробленого чаю є наступною: відходи чаю подрібнюються, перетворюються на гранули, змішуються з барвниками.

Собівартість такого продукту становить лише 60-70 лір. За словами голови палати, це загрожує як якості напою, так і здоров'ю споживачів.

Раніше власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900 ) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю.

До слова, Туреччина, останній великий споживач російського трубопровідного газу в Європі, продовжила термін дії газових контрактів з російським «Газпромом» на один рік. Це рішення було прийнято на тлі стратегічних планів Анкари щодо інвестування в енергетичну інфраструктуру США, спрямованих на зменшення залежності від російських енергоносіїв. 

Читайте також:

Теги: Туреччина продукти виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дієтологи пояснили, чому саме оливкова олія — чемпіон кухні
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
13 листопада, 03:00
Росіяни продовжують тероризувати атаками БпЛА мирне населення
Окупанти атакували хлібовоз та автомобіль «Укрпошти» на Сумщині
13 листопада, 05:15
Фідан: Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
15 листопада, 23:55
Насіння гарбуза містить у чотири рази більше магнію, ніж соняшника
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я
17 листопада, 08:21
Лікарка пояснила, чому ми їмо більше взимку
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
18 листопада, 10:22
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини
28 листопада, 19:57
За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком
Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни
9 грудня, 20:15
Український турист на авто помстився за викрадення 35 тис. євро
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
20 листопада, 17:51
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
24 листопада, 11:27

Соціум

Європейці влаштували протест у піжамах на вокзалах
Європейці влаштували протест у піжамах на вокзалах
В турецьких кафе гостям масово подають фарбований чай: влада країни б'є на сполох
В турецьких кафе гостям масово подають фарбований чай: влада країни б'є на сполох
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua