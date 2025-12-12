В турецьких кафе гостям масово подають фарбований чай: влада країни б'є на сполох

Більше половини закладів у Туреччині використовують підроблений чай

За заявою голови сільськогосподарської палати Різе Бюняміна Арслана, 60-70% ресторанів і кафе Туреччини використовують фарбований чай, повідомляє «Главком» із посиланням на rizetakip.com.

У своїх соцмережах Арслан розповів, що такі чаї продаються безпосередньо закладам і не потрапляють на полиці магазинів, через що ефективно уникають контролю. За його словами, якісний чай коштує 280-300 лір за кг, тоді як п'ять кг фарбованого чаю продаються всього за 850 лір, з яких можна отримати кілька тисяч склянок напою.

Він упевнений, що це дозволяє закладам отримувати великий прибуток за схемою «дешево купити – дорого продати».

«З річного споживання Туреччиною 240 тис. тонн сухого чаю близько 35% припадає саме на фарбовані чаї», – поділився чиновник. Технологія виготовлення підробленого чаю є наступною: відходи чаю подрібнюються, перетворюються на гранули, змішуються з барвниками.

Собівартість такого продукту становить лише 60-70 лір. За словами голови палати, це загрожує як якості напою, так і здоров'ю споживачів.

Раніше власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900 ) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю.

