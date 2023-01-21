Учасники форуму в Давосі пророчать Росії перетворення на «гігантський Іран»

Світ вважає, що на Росію чекає повна ізоляція

Росія стане схожою на Венесуелу, Кубу, Іран – ізольована, жорстока, з низьким рівнем життя. Таку картину намалювали учасники обговорення «Траєкторії розвитку Росії» на Всесвітньому економічному формі у Давосі, що відбулося в останній день саміту.

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На думку учасників російської сесії, у відносинах з Європою на РФ чекає повний розрив енергетичних зв'язків та збройне протистояння. А у більш короткостроковій перспективі – посилення обмежувальних заходів.

Те, що російська сесія пройшла в останній день саміту, на думку експертів, відображає маргіналізацію Росії в сьогоднішньому світі, але при цьому вона залишається в центрі уваги.

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Нагадаємо, у швейцарському Давосі 16-20 січня пройшов Всесвітній економічний форум під гаслом «Співпраця у фрагментованому світі». Форум у такому традиційному січневому офлайн-форматі відбувся вперше за три роки. Востаннє Давос приймав гостей узимку 2020-го.

18 січня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі у Швейцарії, заявив, що Російська Федерація обрала собі місце серед терористів.