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Пентагон вважає, що Україні для ведення війни вистачить солдатів максимум ще на рік – NYT

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Пентагон вважає, що Україні для ведення війни вистачить солдатів максимум ще на рік – NYT
Пентагон заявив, що Україні не вистарчає солдатів
фото з відкритих джерел

Пентагон стверджує, що українці переважають росіян за показником ефективності ударних дронів

У США вважають нестачу військових головною проблемою України. Солдат, ймовірно, вистачить ще 6-12 місяців ведення війни. Про це повідомляє видання The New York Times.

Як повідомляє видання, американські посадовці зауважують, що Україна значно скоротила перевагу Росії в артилерійських обстрілах. При цьому українські захисники активно застосовують ударні дрони для знищення російської бронетехніки. Водночас, на їхню думку, Україна стикається з проблемою браку солдатів.

Один із посадовців поділився з NYT, що, за оцінками Пентагону, наявного контингенту в України вистачить для ведення бойових дій ще на 6–12 місяців. Після цього, за його словами, постане серйозна проблема нестачі військових.

Представники Пентагону, які побажали залишитися неназваними, підкреслили, що Україна спрямувала частину нових бригад для підтримки наступу в Курській області. Ці сили могли б бути використані для посилення оборони на сході та півдні країни або для створення резервів для ймовірного контрнаступу у 2025 році.

NYT зазначає, що Україна втратила у війні близько 57 тисяч солдатів. І хоча «втрати РФ вдвічі вищі», це значна кількість для країни з меншим населенням.

Американські посадовці також зазначають, що Росія зазнає великих втрат, а деякі ділянки фронту перетворилися на справжню «м’ясорубку» для російських солдатів. Саме тому Москва вдається до радикального кроку – залучення північнокорейських військових.

Водночас, на думку американських посадовців, якщо підтримка України з боку США триватиме до наступного літа, у Києва може з’явитися шанс скористатися слабкостями РФ, а також їхньою нестачею солдатів і танків.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу припустив, що треті країни можуть залучити своїх військових до участі у війні в Україні. Так він відповів на питання стосовно присутності солдатів КНДР у зоні активних бойових дій.

До слова, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Північна Корея направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. 

Раніше під час пресконференції глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями. 

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Теги: війна міністр українці Північна Корея Україна солдат Москва втрати Ллойд Остін Пентагон росія

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