За даними Інституту, на саміт у Казані прибули 36 світових лідерів

Російський диктатор Володимир Путін на полях саміту вже зустрівся з лідером Китаю, прем'єр-міністром Індії та президентом ПАР

Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість для створення механізмів, що допоможуть посилити її військові дії в Україні. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що на саміт у Казані прибули 36 світових лідерів, включаючи генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, міністра торгівлі та промисловості Талібану Нуруддіна Азізі, віцепрем'єра Сербії Олександра Вуліна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Російський диктатор Володимир Путін на полях саміту вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Інститут вважає, що Росія використовує цей саміт для зміцнення своїх відносин з незахідними країнами. Також РФ може укласти угоди або створити торгові механізми, які допоможуть їй підтримати військові дії в Україні та зменшити вплив західних санкцій.

Нагадаємо, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Як повідомлялося, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

Також 22 жовтня у Казані на полях саміту БРІКС лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Китайський лідер заявив, що наразі відбуваються зміни, «небачені за сто років, коли міжнародна ситуація переплетена з хаосом», зазначає видання.