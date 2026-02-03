Головна Країна Події в Україні
Конотоп: через ворожий удар пошкоджено школу та приватні будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Конотоп: через ворожий удар пошкоджено школу та приватні будинки
Окупанти атакували Конотоп
фото: Артем Семеніхін

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

У ніч на 3 лютого російські окупанційні війська атакували Конотоп на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає «Главком».

Семеніхін зазначив, що один приватний житловий будинок зруйнований, однак люди не постраждали.

На місці працюють усі екстрені та комунальні служби. Зранку постраждалим мешканцям нададуть альтернативне житло, а також розпочне роботу комісія з фіксації наслідків обстрілу. Фахівці вже організовують необхідну допомогу з матеріальних резервів міста.

 

