Обстріл Харкова: тисячі містян залишаться без опалення в лютий мороз

Також через обстріл можливі перебої в роботі електротранспорту, тому влада запускає додаткові автобусні маршрути

Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ, пише «Главком».

Унаслідок цього 820 житлових будинків тимчасово залишаться без опалення, щоб запобігти замерзанню та руйнуванню тепломереж.

«Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз. Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них – вимушене, але єдине можливе.

Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать», – пише Терехов.

У місті цілодобово працюватиме 101 пункт незламності, де мешканці можуть зігрітися, випити гарячі напої та зарядити телефони. За потреби відкриватимуть додаткові пункти обігріву.

Також можливі перебої в роботі електротранспорту, тому влада запускає додаткові автобусні маршрути.

«Це складна ніч і складний ранок для Харкова. Але місто працює, усі служби на місцях, рішення ухвалюються швидко й відповідально. Ми тримаємо ситуацію під контролем і зробимо все можливе. Харків вистоїть!!!», – підсумував Терехов.

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп.

Унаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах Києва. Інформація уточнюється, екстрені служби працюють на місцях. У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти інфраструктури.