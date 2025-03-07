Яєчна криза у США: громадяни почали здавати курок в оренду

Креативні бізнесмени здають курей в оренду, тому що яйця у США стають занадто дорогими

Через дефіцит яєць у США став популярним новий бізнес. За $600 на пів року бажаючі отримують двох несучок, корм, інструкції та консультації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Metro.co.uk.

«Компанія Rent The Chicken у Гофстауні, Нью-Гемпшир, пропонує альтернативу стрімкій купівлі яєць. Клієнти можуть взяти додому двох курей на шість місяців приблизно за $600», – йдеться у статті.

«Ми надаємо двох-чотирьох курей, весь необхідний вам корм, книги, навчальні посібники та підтримку по телефону – усе», – пояснює співвласниця Rent The Chicken Крістін Темплтон.

Крім того, у власників завжди будуть 12 свіжих яєць на тиждень. Американців запевняють, що курки будуть здорові, щасливі та нестимуть яйця.

Клієнтам дають інструкцію: випустити курей погуляти, вночі вони самі в курник повернуться, а вранці ви зможете приготувати свіжий омлет.

Ідейні натхненники бізнесу запевняють, що американці таким чином прив'язуються до своїх орендованих курей. «Багато клієнтів вирішують, що хочуть мати тих самих птахів. Вони дуже прив’язуються до своїх птахів, і коли вони повертаються, ми помічаємо їх кольоровою биркою навколо лапки, щоб вони могли взяти тих самих птахів наступного року», – кажуть у Rent The Chicken.

Раніше міністр сільського господарства адміністрації Трампа Брук Роллінз запропонувала американцям тримати курей на своїх подвір'ях у відповідь на різке зростання цін на яйця.

«Люди оглядаються навколо і думають: «Ого, може, варто завести курку у своєму дворі», – і це чудово», – сказала Роллінс. Міністр сільського господарства додала, що сама тримає курей у своєму задньому дворі. Представниця Трампа запевняє, що проблему дефіциту яєць буде вирішено, але каже, що короткострокового рішення немає.

Нагадаємо, за даними Міністерства сільського господарства США, ціни на яйця в США за останні кілька місяців зросли з $3,42 за десяток до $8,03. Бюро статистики праці США засвідчує, що з січня 2024 року по січень 2025 року вартість дюжини яєць зросла на 96,4%, головним чином через спалах пташиного грипу, що вплинув на постачання в США.

Також за яйця з хорошою ціною або зі знижкою у супермаркетах США відвідувачі фіксують справжні натовпи із бажаючих купити, а деякі покупці навіть б'ються у супермаркетах.

До слова, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.