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Норвезький нафтовий гігант відмовляється постачати паливо Збройним силам США через конфлікт Трампа та Зеленського

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Норвезький нафтовий гігант відмовляється постачати паливо Збройним силам США через конфлікт Трампа та Зеленського
Компанія закликала інших європейських постачальників нафтопродуктів також не постачати продукт армії США
фото: USM

Компанія опублікувала офіційну заяву в соцмережах, у якій різко засудила поведінку президента США

Норвезький нафтовий гігант Haltbakk Bunkers заявив про припинення постачання палива Збройним силам США. Це рішення компанія ухвалила після публічного конфлікту між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kystens Næringsliv.

Зазначається, що компанія опублікувала офіційну заяву в соцмережах, у якій різко засудила поведінку президента США.

«Ми стали свідками найбільш принизливого видовища в прямому ефірі, влаштованого американським лідером та його віцепрезидентом. Велика повага президенту України, який зберігав гідність. Відтепер ми негайно припиняємо постачання пального для американських сил у Норвегії», – йдеться у повідомленні.

Також компанія закликала інших європейських постачальників нафтопродуктів наслідувати цей приклад.

Власник Haltbakk Bunkers Гуннар Гран в інтерв’ю норвезькому виданню Kystens Næringsliv заявив, що компанія принципово не співпрацюватиме з американськими військовими, доки Трамп залишається при владі.

«Ми керуємо приватною компанією та самі обираємо клієнтів. Жодного літра пального для США!», – наголосив він.

Гран також зазначив, що його компанія з моменту вторгнення Росії припинила співпрацю з російськими клієнтами, що призвело до фінансових втрат, проте рішення було ухвалене з міркувань моралі.

Заборона набирає чинності негайно та поширюється на всі військові судна США, що заходять у норвезькі порти.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Теги: США Норвегія військові Україна конфлікт

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