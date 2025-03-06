Яєчна криза у США: шокові ціни, бійки у магазинах і дивні поради влади

Американець зафільмував на відео, де ціна яєць складає $43 за десяток, і відео моментально підхопили соцмережі

За даними Міністерства сільського господарства США, ціни на яйця в США за останні кілька місяців зросли з $3,42 за десяток до $8,03. Проте деякі супермаркети взагалі пустили ціни у «вільне плавання» і вони шокують споживачів. Про це пише «Главком».

Через зростання вартості яєць в Америці почали фіксувати випадки крадіжки яєць із продуктових магазинів.

Бюро статистики праці США засвідчує, що з січня 2024 року по січень 2025 року вартість дюжини яєць зросла на 96,4%, головним чином через спалах пташиного грипу, що вплинув на постачання в США. Наприкінці лютого FDA передбачила, що ціни на яйця можуть продовжити зростання більш ніж на 40% у 2025 році.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), тільки в січні та лютому більше 45 млн курей були уражені цим конкретним штамом, що спричинило дефіцит постачання курей-несучок у великих виробників яєць. Загалом для запобігання поширенню вірусу було забито понад 166 млн курей у країні. Міністерство сільського господарства США повідомляє про зростання оптових цін на яйця по всій країні.

Ціна, що викликала шок

Cкорочення поставок не тільки впливає на ціни на яйця в продуктових магазинах по всій країні, але й ускладнює їх пошук, через що деякі продуктові мережі обмежують кількість яєць, які покупці можуть купувати. А деякі американці у своїх відео і взагалі демонструють шокову ціну на яйця – 43 долари за десяток. Коментатори під відео відверто обурені такою ціновою політикою.

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Деякі дописувачі припустили, що відео зроблене не у США, а у Месиці і ціна насправді вказана у песо, а не у доларах, втім були і ті, хто повірив у відео: «У США всі божеволіють від цін на яйця! 43 долари за дюжину?! Це ціна цілої коробки (360 яєць) тут, у Саудівській Аравії! Це божевілля!», «Не купуйте яйця і ціна впаде» , «Минулої суботи яйця коштували 11 доларів за десяток. Гарна робота, Трамп. Ціни не знижені, як ти обіцяв».

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Також за яйця з хорошою ціною або зі знижкою у супермаркетах США відвідувачі фіксують справжні натовпи із бажаючих купити, а деякі покупці навіть б'ються у супермаркетах.

«Рецепт» від влади

Міністр сільського господарства адміністрації Трампа Брук Роллінз запропонувала американцям тримати курей на своїх подвір'ях у відповідь на різке зростання цін на яйця. Про це Брук Роллінз заявила у прямому ефірі Fox News.

«Люди оглядаються навколо і думають: «Ого, може, варто завести курку у своєму дворі», – і це чудово», – сказала Роллінс. Міністр сільського господарства додала, що сама тримає курей у своєму задньому дворі. Представниця Трампа запевняє, що проблему дефіциту яєць буде вирішено, але каже, що короткострокового рішення немає.

До слова, міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць. Понад $500 млн із виділеної суми призначено на здійснення заходів щодо запобігання зараженням. $400 млн фермери отримають як компенсації, 100 млн піде на дослідження, пов'язані з вакциною від пташиного грипу.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.

До слова, Туреччина зорієнтувалась у ситуації із дефіцитом, і з початку 2025 року вже експортувала близько 15 тисяч тонн яєць до США. Очікується, що цього року Туреччина поставить до США приблизно 420 мільйонів яєць, порівняно з приблизно 70 мільйонами зазвичай.