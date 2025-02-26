Як США насправді допомагали Україні: розбираємо цифри

Україна залежна від США? Не зовсім так

Кілька годин посидів і розібрався, скільки нам постачають США. Там досить заплутано, але виглядає так.

1. Військової допомоги нам відвантажили на 26,9 млрд. Принаймні, це станом на зараз цифри, може ще вийдуть якісь додаткові повідомлення. Це складає близько 13.4% видатків України на оборону у середньому за три роки.

Що ще треба розуміти з приводу цієї цифри.

Перше: вона явно завищена. По-перше, американські аудитори, коли вони перебирали перші 1,5 роки допомоги, то самі потім скоротили її номінальний розмір на 8 млрд, тобто майже вдвічі. Останні 1,5 років аудитори не аналізували – можливо, там теж будуть аналогічні скорочення, приміром, цифра усохне до 20 млрд? Хто зна.

Друге: відвантажили – це ще не отримали. Деяка продукція іде місяцями.

Третє: якщо орієнтуватися на номінальні показники, то навіть 100% зменшення американської військової допомоги не має спричинити істотного падіння боєздатності ЗСУ. Власне, що ми і спостерігали весною минулого року. Інше питання, що є унікальні технології, котрі у наявності тільки в американців. За ними будемо сумувати, якщо що.

2. Макрофінансова допомога Україні складала за три роки $31 млрд. Це, знову-таки, 8% від загальних видатків української держави.

Для порівняння, Європа надала такого фінансування 52 млрд, це 14% видатків. А взагалі це менше відсотка у державних видатках що США, що ЄС!

Які з цього пункту висновки?

По-перше, ми далеко не утриманці, ми на ¾ фінансуємо себе самі навіть в умовах такої сильної російської агресії. Треба цим пишатися.

По-друге, ЄС легко замінить США у військовій, і в економічній допомозі, якщо захоче і якщо не враховувати аспект унікальних технологій. Річний розмір допомоги – це вісім сотих (!) відсотка ВВП країн єврозони. Навіть не помітять.

І загальний висновок – якщо більш ефективно використовувати наявні українські ресурси (а з цим проблеми), можна добитися належної автономії від союзників і відбиватися, за потреби, від РФ самостійно. Хоча краще, звісно, гуртом.

P.S. Велика подяка і США, і європейцям за допомогу!