У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Офіційно влада поки не коментувала подію

Увечері, 16 січня у російськомі місті Серпухів, що розташоване під Москвою, сталася пожежа на електропідстанції. Частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За попередніми даними, внаслідок займання виникли перебої з електроенергією в окремих районах. Причини пожежі та масштаби відключень уточнюються.

Офіційно влада поки не коментувала подію.

Нагадаємо, увечері 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську. 

