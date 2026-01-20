Головна Світ Політика
Єврокомісія анонсувала додаткові санкції проти Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісія анонсувала додаткові санкції проти Ірану
Під час антиурядових заворушень загинуло тисячі іранців
фото: Daily Sabah

ЄС готує нові санкції у відповідь на репресії режиму аятол проти іранських протестувальників

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нові санкції проти Ірану за репресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовиці.

«Європа повністю солідарна з хоробрими жінками та чоловіками Ірану, які ризикують життям, вимагаючи свободи для себе та майбутніх поколінь», – каже вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що ЄС вже ввів масштабні санкції проти Ірану через порушення прав людини, ядерну програму та підтримку Росії у війні проти України. Серед заходів були обмеження у фінансовому секторі, заборона на експорт окремих технологій та персональні санкції проти високопосадовців.

Нині ж Єврокомісія пропонує нові обмеження на експорт критичних технологій для безпілотних літальних апаратів та ракет, щоб ускладнити доступ Ірану до військових ресурсів. Крім того, наразі готується пакет додаткових санкцій у відповідь на жорстоке придушення протестів у країні.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав загибель тисяч іранців під час антиурядових заворушень, що тривають у країні понад два тижні.

У своєму зверненні до нації іранський лідер поклав повну відповідальність за кровопролиття на президента США Дональда Трампа. Хаменеї назвав американського голову «злочинцем», заявивши, що той відкрито підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона. На думку аятоли, економічні протести, які розпочалися через складні умови життя, були перетворені на заздалегідь спланований заколот за фінансової підтримки США та Ізраїлю.

При цьому 86-річний Хаменеї повністю проігнорував звинувачення у жорстокості з боку іранських сил безпеки.

До слова, громадяни Ірану, які брали участь у масштабних антиурядових протестах, висловлюють глибоке почуття зневіри через позицію Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, після численних публічних обіцянок підтримати боротьбу за свободу, американський президент зрештою відмовився від активних дій. Це стало важким ударом для іранців, які в умовах жорсткого придушення протестів і тисяч загиблих сподівалися на рішуче втручання Вашингтона.

Теги: Іран Єврокомісія санкції Урсула фон дер Ляєн

