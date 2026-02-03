Головна Світ Економіка
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
фото: ЦПД (ілюстративне)

Падіння ділової активності зафіксовано у 60 регіонах країни, включно з основними економічними центрами

Російський корпоративний сектор у 2025 році продемонстрував прискорене згортання. Кількість реєстрацій нових юридичних осіб у РФ скоротилася до 173 тис., що на 20% менше, ніж у 2024 році. Водночас ліквідації бізнесів зросли до 233 тис. (+15%), унаслідок чого кількість закритих компаній на 26% перевищила кількість новостворених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Розвідка наголошує, що падіння ділової активності зафіксовано у 60 регіонах країни, включно з основними економічними центрами – Москвою та Санкт-Петербургом. Найгірша динаміка спостерігається в житловому будівництві та роздрібній торгівлі.

«Причини скорочення кількості компаній системні: різке зростання операційних витрат, висока вартість кредитних ресурсів, посилення вимог до податкової дисципліни та хронічні затримки платежів з боку контрагентів. Сукупна дія цих чинників фактично позбавляє бізнес ліквідності та робить легальну діяльність економічно невиправданою», – пояснює розвідка.

За даними опитування підприємств, яке проводить Центральний банк РФ, під час формування бізнес-планів на 2026 рік підприємці в середньому закладають річну інфляцію на рівні 9,3%. Це істотно перевищує як офіційний показник Росстату за минулий рік (5,6%), так і прогноз ЦБ на поточний рік (4-5%). При цьому інфляція, яку фактично спостерігають пересічні росіяни, становить 14,5%.

«2025 рік став найгіршим для російської торгівлі за останні 10 років: у всіх чотирьох кварталах індекс підприємницької впевненості залишався в негативній зоні. На цьому тлі понад півмільйона громадян РФ були визнані банкрутами, що підкреслює глибину фінансового виснаження як бізнесу, так і домогосподарств», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%. Економічні проблеми Росії стають дедалі помітнішими напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, російська економіка готується до масштабної хвилі банкрутств у секторі малого та середнього бізнесу. Через поглиблення бюджетної кризи, спричиненої витратами на війну, путінський уряд вдався до радикального посилення податкового тиску. За прогнозами фінансових аналітиків, які оприлюднив Центр протидії дезінформації (ЦПД), найближчим часом можуть припинити свою роботу до 30% приватних компаній.

Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
