Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу

Аліна Самойленко
Макрон: Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, мають набагато важливіші справи, ніж розпалювати загрози дестабілізації
фото: AP

Французький президент Еммануель Макрон зазаначив, що сподівається, що «розум скоро переможе»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у Європи та Сполучених Штатах є важливіші справи після того, як Трамп оголосив про підвищення мит на європейські транспортні засоби. Про це пише «Главком» іх посиланням на Associated Press.

«Особливо в геополітичний період, який ми переживаємо, такі союзники, як Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, мають набагато важливіші справи, ніж розпалювати загрози дестабілізації», – сказав Макрон журналістам у Вірменії.

Макрон додав, що сподівається, що «розум скоро переможе».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу.

За словами Трампа, рішення пов’язане з тим, що Європейський Союз не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Як зазначив президент США, мито буде підвищено до 25%.

Як відомо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%.

До слова, як писав Bloomberg, Адміністрація президента США розпочинає глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та десятка країн, аби відновити мита, обійшовши рішення Верховного суду Сполучених Штатів.

