Українське представництво маркетплейсу Temu прокоментувало питання безпеки персональних даних

Онлайн-платформа запевняє, що не продає персональну інформацію користувачів і не передає її неавторизованим третім сторонам

Українське представництво маркетплейсу Temu відреагувало на публікацію «Главкома» «Не в Temu? Історія популярного дешевого онлайн-магазину: у чому небезпека». У своєму листі компанія висловила позицію щодо питань безпеки персональних даних користувачів та надійності платіжної системи, які було порушено у публікації.

Temu заявляє про свій відповідальний підхід до збору персональних даних, обмежуючись лише необхідною інформацією, зокрема, ім’я та адреса, які необхідні для обробки замовлень та покращення сервісу. Представники Temu стверджують: за даними Швейцарського національного інституту кібербезпеки, мобільний застосунок запитує менше дозволів порівняно з іншими популярними торгівельними платформами.

У сфері фінансової безпеки Temu посилається на дотримання міжнародних стандартів захисту платіжної інформації PCI DSS (​​набір міжнародних вимог безпеки для захисту даних платіжних карток, що застосовуються до організацій, які їх обробляють, зберігають або передають – «Главком»). Платформа співпрацює з відомими платіжними провайдерами та використовує додаткові протоколи безпеки: Visa Secure та Mastercard Identity Check. Крім того, користувачам доступні цифрові гаманці PayPal, Apple Pay та Google Pay, а також можливість увімкнути двофакторну автентифікацію для підвищення безпеки.

Щодо поширення даних, Temu запевняє, що не продає персональну інформацію користувачів і не передає її неавторизованим третім сторонам. Хоча певні дані можуть використовуватись для персоналізованої реклами, користувачі мають право відмовитися від цієї опції. Зазначається, що всі дані зберігаються на захищених хмарних серверах, а у випадку міжнародної передачі застосовуються суворі вимоги щодо конфіденційності та відповідного законодавства.

Також українське представництво Temu повідомило про участь у міжнародних ініціативах, спрямованих на боротьбу з онлайн-шахрайством. Компанія є членом Anti-Phishing Working Group – глобальної коаліції, що протидіє кіберзлочинам; а також співпрацює з HackerOne у рамках програми винагород за виявлення вразливостей. Надійність мобільного застосунку Temu підтверджується сертифікатом DEKRA, який оцінює безпеку мобільних додатків – так «Главкому» повідомили представники маркетплейсу.

Додамо, у публікації «Главкома» йшлося про те, що члени Спеціального комітету з розвідки США висловили занепокоєння безпекою даних американців, заявивши про потенційні зв’язки Temu з Комуністичною партією Китаю.

Своєю чергою Європейський Союз восени минулого року розпочав судове провадження проти китайського інтернет-магазину через продаж нелегальних товарів. Європейська комісія висловила стурбованість тим, що платформа Temu може порушувати новий закон про цифрові послуги (DSA), який контролює роботу великих технологічних компаній.

Окремо представники Бюро європейських споживчих союзів звинувачують Temu у застосуванні маніпулятивного дизайну інтерфейсу, який змушує користувачів приймати рішення не на свою користь. Серед них – нав’язування дорожчих товарів, ускладнена процедура видалення облікового запису, маніпулятивні рейтинги. Такі дії порушують європейський Закон про цифрові послуги (DSA).

До слова, «Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголосили про початок стратегічного партнерства. За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, після пілотного проєкту «Укрпошта» доставила більш як 1,5 млн посилок з китайського маркетплейса.

Протягом першого кварталу 2025 року компанія планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, який дасть змогу доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Однак співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора» Тарас Панасенко розкритикував цей проєкт.