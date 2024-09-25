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Заморожені активи РФ для України: Зеленський обговорив деталі з головою Євроради

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Заморожені активи РФ для України: Зеленський обговорив деталі з головою Євроради
Зеленський зустрівся із Мішелем
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Європа може передати Україні заморожені російські активи

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі глава держави подякував Мішелю за значну підтримку України та тверду позицію.

«Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому випадку ми бачимо це світло у найближчому майбутньому», – зазначив Зеленський.

Головною темою зустрічі стала можливість зробити кроки для того, щоб мати змогу використати заморожені російські активи на благо України та передати їх, щоб українська держава могла захистити себе від агресії РФ.

Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.

Крім цього, під час зустрічі сторони торкнулися ситуації на фронті, військових потреб, кроків для зміцнення обороноздатності України, а також реалізації спільних зобов'язань у сфері безпеки.

Окрема увага була приділена подальшим санкціям проти Росії та блокуванню обходу санкцій.

Нагадаємо, під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

До слова, Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У промові він заявив, за якої умови завершиться війна Росії проти України. 

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Кейром Стармер планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті. Зокрема порушать питання і про удари ракетами Storm Shadow по Росії.

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Теги: міністр війна держава Володимир Зеленський Україна президент

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