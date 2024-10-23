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Україна отримала від МВФ понад $1 млрд: на що підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна отримала від МВФ понад $1 млрд: на що підуть кошти
За словами Шмигаля, кошти, надані МВФ, будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру
фото з відкритих джерел

Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд

Близько 1,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже надійшли до бюджету України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Шмигаль нагадав, що цей транш Україна отримала завдяки успішному п'ятому перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) обсягом $15,6 млрд.

«Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми», – наголосив прем'єр. 

Нагадаємо, Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні МВФ.  У МВФ відзначають, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

Раніше пресслужба МВФ повідомляла, що Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом.

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Теги: Україна МВФ гуманітарна допомога

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