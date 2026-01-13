Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України

Париж просуває принцип «Купуй європейське» для військової допомоги Києву

Країни Європейського Союзу не можуть погодити умови використання кредитної програми на 90 млрд євро для підтримки України, оскільки між столицями виникли розбіжності щодо можливості закупівлі американського озброєння за ці кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, формальні параметри фінансової допомоги, погодженої лідерами ЄС на саміті Європейської ради в грудні, досі перебувають на етапі узгодження. Переговори ускладнюються позицією Парижа, який наполягає на запровадженні принципу «Купуй європейське» та прагне обмежити витрати кредитних коштів компаніями з країн Євросоюзу.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне спрямувати фінансування передусім на підтримку європейської оборонної промисловості. У Парижі переконані, що це дозволить посилити виробничі можливості оборонного сектору ЄС, навіть якщо це тимчасово обмежить можливість України оперативно закуповувати озброєння в третіх країнах.

Натомість більшість держав-членів, зокрема Німеччина та Нідерланди, виступають за більш гнучкий підхід. Вони наполягають на тому, що Київ повинен мати право самостійно визначати, у яких виробників купувати оборонну продукцію за кошти європейського фінансового пакета.

У листі уряду Нідерландів до інших країн ЄС зазначено, що Україна терміново потребує обладнання, виробленого за межами Євросоюзу. У документі йдеться про американські системи протиповітряної оборони, перехоплювачі, боєприпаси, запасні частини до винищувачів F-16, а також засоби дальнього ураження.

Критики французької ініціативи вважають, що жорстке закріплення принципу «Купуй європейське» може обмежити оборонні можливості України та ускладнити її здатність ефективно протидіяти російській агресії.

За інформацією дипломатів ЄС, лише Греція та Кіпр підтримують пропозицію Франції щодо обмеження кола постачальників виключно компаніями з країн Євросоюзу. Інші держави виступають за збереження можливості закупівель у третіх країнах. Також повідомляється, що понад дві третини фінансування планують спрямувати саме на військові потреби, а не на загальну бюджетну підтримку.

Необхідність отримання Україною максимально сильних гарантій безпеки пов’язана з крахом Будапештського меморандуму, який не зміг запобігти російській агресії. У межах останнього раунду переговорів за участі США Київ та Москва суттєво наблизилися до підписання мирної угоди.

Раніше видання The New York Times називало ключовою умовою України – отримання дієвих гарантій безпеки, що мають унеможливити повторне вторгнення Росії. 3 січня до України прибули 18 радників із національної безпеки від країн-партнерів для опрацювання мирного плану. Президент Володимир Зеленський повідомив, що робота над документами щодо гарантій безпеки, відновлення країни та алгоритму припинення війни триває, а фінальні версії можуть бути підготовлені до кінця січня.