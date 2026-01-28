Головна Світ Економіка
Єврокомісія працює над планом повної відмови ЄС від російської нафти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти
Брюссель працює над подальшим зменшенням енергозалежності від Росії

Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти. Водночас питання відмови від ядерного палива з РФ потребує більш тривалої підготовки. Про це під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє «Главком».

Ітконен зазначила, що Єврокомісія поки не визначає конкретних термінів остаточної відмови від усіх російських енергоресурсів, однак наголосила на рішучості ЄС у цьому напрямі.

«Ми абсолютно рішуче налаштовані завершити політику переходу на альтернативні джерела енергії, яка полягає в поступовому виведенні всіх російських енергоносіїв із ринку ЄС. Очевидно, що нафта та ядерна енергетика доповнять цю політику», –  заявила прессекретарка Єврокомісії.

Як повідомлялось, Європейський Союз із 1 лютого знижує граничну ціну на російську нафту до $44,1 за барель.

До слова, Рада ЄС затвердила поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу.

Нагадаємо, у 2025 році Російська Федерація заробила 7,2 млрд євро на постачанні до Євросоюзу зрідженого природного газу з Ямалу. За даними німецької організації Urgewald, протягом року на європейські термінали потрапило понад 15 млн тонн російського зрідженого природного газу. Частка Євросоюзу в постачання з Ямалу зросла до 76,1% порівняно з 75,4% року раніше.

Теги: нафта Єврокомісія Європейський Союз росія

