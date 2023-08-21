Китай по-тихому влаштував переворот на ринку зрідженого газу

Імпортери газу з Піднебесної дедалі активніше купують зріджений газ у США та Катару і дедалі більше виставляють надлишки на продаж

Імпортери зрідженого газу (ЗПГ) дедалі енергійніше поводяться на біржах Лондона та Сінгапуру. Причому не лише як покупці, а й як продавці. Вони продають надлишки газу так завзято, що поступово починають складати конкуренцію трейдерам Shell, BP, Equinor та TotalEnergies. Завдяки таким імпортерам обсяг ринку минулого року, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), подвоївся та досяг $450 млрд. Про це пише видання «Експерт».

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Активною торгівлею ЗПГ зараз займаються трейдери приблизно десяток китайських компаній-імпортерів. Останні повідомили про свої наміри зареєструватися на біржі в Лондоні приватна компанія ENN Natural Gas та державна China National Offshore Oil Corp (CNOOC). У Сінгапурі з дня на день продаватиме ЗПГ енергетична компанія China Gas Holdings. Вона найняла двох перших трейдерів для сінгапурського відділення, яке нещодавно відкрила.

Китайські імпортери нарощують і закупівлю газу. Вони збільшили наприкінці 2022 року кількість довгострокових контрактів із катарськими та американськими газовиками майже на 50% та довели сумарний обсяг контрактів до 40 млн тонн скрапленого газу на рік. При цьому вони планують не лише нарощувати обсяг постачання, а й хочуть розширити список постачальників. Як пише Reuters, китайські імпортери ведуть переговори з компаніями з Оману, Канади та Мозамбіку.

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«Ми станемо свідками перетворення китайських компаній з чистих імпортерів на справжніх міжнародних гравців, які ще й самі продають газ», – говорить Тобі Копсон із Trident LNG.

За словами Копсона, зараз зрідженим газом активно торгують такі відомі нафтогазові компанії з КНР, як PetroChina, Sinopec, Sinochem Group та CNOOC.

Наприклад, PetroChina International, торговельний підрозділ PetroChina, є найбільшим експортером газу в Піднебесній. Тільки в Пекінському відділенні, крім чотирьох закордонних офісів, працює майже сотня трейдерів. Торік вони купили та продали близько 30 млн тонн ЗПГ.

«Постачання газу та забезпечення енергетичної безпеки залишаються нашим головним завданням. Продаж допомагає нам краще справлятися з ціновими гойдалками на ринках», – пояснює глава підрозділу СПГ PetroChina International Чзан Яоюй.

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PetroChina International, до речі, стала у травні першою китайською компанією, що вийшла на європейський ринок: вона підписала 20-річний контракт із роттердамським ЗПГ-терміналом.

Очікується, що до 2026 року обсяг довгострокових газових контрактів китайських компаній перевищить 100 млн. тонн ЗПГ на рік. Цього року за таких поставок надлишки склали б, за даними консалтингової компанії Poten & Partners, приблизно 8 млн тонн. Навіть якщо деякі аналітики вважають, що китайцям не вистачить і 100 млн тонн, зростання власного видобутку та збільшення постачання трубного газу з Центральної Азії та Росії створять надлишки, які імпортери зможуть з вигодою продавати.

«Я вважаю, що Китай стане сезонним експортером (газу) до країн Південно-Східної Азії, Південної Кореї та Японії, а також до Європи», – говорить Джейсон Фір з Poten & Partners.

Rystad Energy вважає, що до 2030 року поставки ЗПГ з Америки за довгостроковими контрактами задовольнятимуть чверть потреби Піднебесної у газі. До речі, американські експортери не забороняють перепродувати американський газ. А ось у Катарі, який, за прогнозами, стане до 2026 року головним постачальником газу для КНР, вважають за краще підписувати традиційні контракти, що забороняють перепродаж катарського ЗПГ.