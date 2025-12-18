Головна Світ Економіка
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до 2027 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Європарламент проголосував за повну відмову від російського газу
фото з відкритих джерел

За рішення проголосували 500 євродепутатів, документ має затвердити Рада ЄС

Європейський парламент схвалив план Європейського Союзу щодо повної поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це повідомляє Главком з посиланням на сайт Європарламенту.

За відповідне рішення проголосували 500 євродепутатів, проти висловилися 120, ще 32 утрималися. Наступним кроком має стати офіційне схвалення документа Радою ЄС. Очікується, що це відбудеться на початку наступного року, після чого закон набуде чинності.

Згідно з ухваленим планом, імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) буде заборонено на початку 2026 року. Водночас постачання російського трубопровідного газу припинятиметься поступово і має завершитися до 30 вересня 2027 року.

Новий закон також передбачає запровадження штрафних санкцій, які держави-члени ЄС застосовуватимуть до операторів у разі порушення заборони.

Під час переговорів із данським головуванням у Раді ЄС депутати Європарламенту наполягали на повній забороні будь-якого імпорту російської нафти. У відповідь Європейська комісія зобов'язалася подати відповідну законодавчу пропозицію на початку 2026 року, щоб заборона на імпорт російської нафти набула чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Крім того, євродепутати домоглися запровадження суворіших умов для можливого тимчасового призупинення заборони у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із загрозами енергетичній безпеці ЄС.

Для запобігання обходу обмежень нові правила також зобов'язують операторів надавати митним органам детальні та підтверджені дані щодо країни походження газу перед його імпортом або зберіганням.

Нагадаємо, що 3 грудня Європейський Союз узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. У разі схвалення документа Радою ЄС та Європарламентом повна заборона на його постачання запрацює до кінця 2027 року. Згідно з погодженими правилами, повна заборона на імпорт російського LNG набуде чинності з 1 січня 2027 року. Імпорт трубопровідного газу має бути припинений не пізніше 30 вересня 2027 року, а за окремих умов – до 1 листопада 2027 року. 

