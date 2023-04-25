Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги
Перший транш допомоги від ЄС Україна вже отримала у січні
фото з відкритих джерел

Програма макрофінансової допомоги для України становить €18 млрд

Європейська комісія оголосила про виділення Україні ще €1,5 млрд в межах річного пакету макрофінансової допомоги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter. 

«Сьогодні ми надаємо Україні ще €1,5 млрд в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», – написала дипломатка.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме €18 млрд. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. 

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі €1,5 млрд було виділено у березні.

Нагадаємо, що Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу. ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу після того, як скорочення поставок з Росії призвело до надзвичайної волатильності цін, що змусило деякі компанії шукати урядової допомоги.

Теги: Україна Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта є візією майбутнього устрою построссійського простору
Які території втратить Росія після війни. Що з ними робити
21 квiтня, 13:53
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
30 березня, 04:20
Візит про майбутнє: поїздка Зеленського до Варшави
«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
6 квiтня, 17:40
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
29 березня, 08:59
Путін досі думає, що переможе Україну – ISW
Путін досі думає, що переможе Україну – ISW
27 березня, 06:41
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен
8 квiтня, 07:01
президент України Володимир Зеленський
«А що є вашими кроками до перемоги?». Президент звернувся до українців (відео)
11 квiтня, 23:16
Глава МЗС Румунії підтримав членство України в ЄС
Стало відомо, яка країна допоможе Україні із членством у ЄС
16 квiтня, 23:18
Володимир Зеленський подякував за підтримку і допомогу естонського народу
Зеленський зустрівся з прем'єркою Естонії (відео)
Вчора, 16:34

Економіка

Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги
Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги
Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу
Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу
ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії – ЗМІ
ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії – ЗМІ
Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь
Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь
Санкції проти металургійного сектору РФ мають бути посилені: дослідження
Санкції проти металургійного сектору РФ мають бути посилені: дослідження
Компанія Henkel остаточно пішла із Росії
Компанія Henkel остаточно пішла із Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
17K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
6811
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
5752
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
5509
Мільйон боєприпасів. Стало відомо, яка країна дає Росії потужну військову допомогу

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту