Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги
Програма макрофінансової допомоги для України становить €18 млрд
Європейська комісія оголосила про виділення Україні ще €1,5 млрд в межах річного пакету макрофінансової допомоги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
«Сьогодні ми надаємо Україні ще €1,5 млрд в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», – написала дипломатка.
Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023
We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW
Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме €18 млрд. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.
17 січня Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі €1,5 млрд було виділено у березні.
Нагадаємо, що Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу. ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу після того, як скорочення поставок з Росії призвело до надзвичайної волатильності цін, що змусило деякі компанії шукати урядової допомоги.
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