Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги

Перший транш допомоги від ЄС Україна вже отримала у січні

Програма макрофінансової допомоги для України становить €18 млрд

Європейська комісія оголосила про виділення Україні ще €1,5 млрд в межах річного пакету макрофінансової допомоги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні ми надаємо Україні ще €1,5 млрд в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», – написала дипломатка.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW Будь ласка, читайте текст після реклами April 25, 2023

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме €18 млрд. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі €1,5 млрд було виділено у березні.

Нагадаємо, що Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу. ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу після того, як скорочення поставок з Росії призвело до надзвичайної волатильності цін, що змусило деякі компанії шукати урядової допомоги.