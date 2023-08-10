Канада ввела нові санкції проти соратників Лукашенка

Під обмеження потрапив і голова білоруського державного телебачення Іван Ейсмант

Канада запровадила санкції проти дев’яти фізичних та семи юридичних осіб із Білорусі у відповідь на тривалі грубі та систематичні порушення прав людини. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

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Зазначається, що санкції спрямовані проти осіб, причетних до постійних порушень Росією суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема через Білорусь та за підтримки Білорусі.

Серед тих, хто потрапив підобмеження, – урядовці, судді та соратники режиму, включно з головою білоруського державного телебачення Івана Михайловича Ейсманта. Також санкції стосуються міністерства оборони Білорусі, внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі, а також військових виробничих і технологічних компаній.

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«Канада найрішучіше засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого та невиправданого вторгнення Володимира Путіна в Україну, яке призвело до загибелі та поранень тисяч людей, мільйонів переселенців, підриву світової економіки та загострення глобальних проблем, таких як продовольча та енергетична безпека», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2014 року Канада ввела санкції щодо понад 2600 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 9 серпня запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи.