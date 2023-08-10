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Канада ввела нові санкції проти соратників Лукашенка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Канада ввела нові санкції проти соратників Лукашенка
Канада ввела нові санкції проти Білорусі
фото: Depositphotos

Під обмеження потрапив і голова білоруського державного телебачення Іван Ейсмант

Канада запровадила санкції проти дев’яти фізичних та семи юридичних осіб із Білорусі у відповідь на тривалі грубі та систематичні порушення прав людини. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Зазначається, що санкції спрямовані проти осіб, причетних до постійних порушень Росією суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема через Білорусь та за підтримки Білорусі.

Серед тих, хто потрапив підобмеження, – урядовці, судді та соратники режиму, включно з головою білоруського державного телебачення Івана Михайловича Ейсманта. Також санкції стосуються міністерства оборони Білорусі, внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі, а також військових виробничих і технологічних компаній. 

«Канада найрішучіше засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого та невиправданого вторгнення Володимира Путіна в Україну, яке призвело до загибелі та поранень тисяч людей, мільйонів переселенців, підриву світової економіки та загострення глобальних проблем, таких як продовольча та енергетична безпека», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2014 року Канада ввела санкції щодо понад 2600 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 9 серпня запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи.

Теги: санкції Канада Білорусь

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