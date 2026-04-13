Трамп публічно розкритикував Папу Римського: що сталося

Єгор Голівець
Дональд Трамп звинуватив понтифіка у слабкості
Президент США розкритикував погляди понтифіка на Іран і міжнародну політику

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал CNN.

«Нам не подобається Папа, який буде говорити, що володіння ядерною зброєю - це нормально… Це людина, яка вважає, що не варто гратися з країною, яка прагне отримати ядерну зброю, щоб знищити світ… Я не є прихильником Папи Лева», – заявив президент США.

Раніше Трамп опублікував критичний допис у Truth Social. «Папа Лев слабкий у боротьбі зі злочинністю і жахливий у зовнішній політиці», – написав він.

Президент США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань. «І мені не потрібен Папа, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю», – зазначив Трамп.

Окремо він відреагував на критику своїх дій, заявивши: «І мені не потрібен Папа, який критикує президента США, адже я роблю саме те, задля чого мене обрали з переконливою перевагою, – встановлюю рекордно низькі показники злочинності та створюю найвеличніший фондовий ринок в історії».

Трамп також заявив, що чинного понтифіка нібито обрали з політичних міркувань. Після цього президент США опублікував у Truth Social зображення себе у вигляді Ісуса, який зцілює хворого.

Нагадаємо, що після невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти дій, зокрема відновлення ударів по Ірану. 

За даними американських посадовців та осіб, обізнаних із ситуацією, один із ключових сценаріїв передбачає поєднання точкових авіаударів із морською блокадою Ормузької протоки – стратегічно важливого маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

