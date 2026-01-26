Канада не планує укладати угоду про торгівлю з Китаєм через погрози Трампа

Трамп назвав дії прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який їздив до Китаю налагоджувати стосунки, катастрофою та «систематичним знищенням країни»

Відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Марк Карні запевняє, що мова не йде про повноцінну угоду про вільну торгівлю з Китаєм. За його словами, Оттава лише «виправила проблеми», що виникли у 2024 році, коли Канада (слідом за США) запровадила 100% мито на китайські електромобілі. Тоді Пекін відповів дзеркальними санкціями проти канадської сільгосппродукції: ріпаку, свинини та морепродуктів.

Згідно з новою домовленістю Канада знижує тариф на китайські електромобілі зі 100% до 6,1%, встановлюється ліміт на імпорт: не більше 49 000 авто на рік (близько 3% канадського ринку). У відповідь Китай знімає обмеження з канадського агросектору та зобов'язується інвестувати в канадський автопром протягом трьох років.

Карні наголосив, що Канада пам'ятає про свої зобов'язання перед США та Мексикою (угода USMCA) не підписувати договорів з «неринковими економіками» без попередження, і не збирається порушувати цей договір.

Дональд Трамп назвав дії Карні катастрофою та «систематичним знищенням Канади». Він переконаний, що Пекін використовує північного сусіда США як «порт висадки», щоб через нього наповнювати американський ринок дешевими китайськими товарами в обхід мит. «Китай повністю захоплює колись велику країну Канаду», – заявив президент США, додавши, що тепер канадський бізнес почне масово тікати до Сполучених Штатів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтримав президента, натякнувши, що влітку 2026 року торговельну угоду USMCA буде переглянуто, і поведінка Канади може мати серйозні наслідки для її доступу до американського ринку.

Ситуацію підігрівають і територіальні претензії Трампа. Після ідей щодо купівлі Гренландії, президент США почав іронічно пропонувати приєднання Канади як 51-го штату, публікуючи карти, де Канада, Куба, Гренландія та Венесуела зображені як частина території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп попередив прем’єр-міністра Канади Марка Карні, що зближення з Китаєм, за його словами, становить загрозу для канадської економіки та суверенітету. Він також припустив, що Пекін може використати Канаду для обходу американських торговельних обмежень.

Раніше Карні відвідав Пекін, намагаючись перезапустити напружені відносини з Китаєм, який є другим за величиною торговельним партнером Канади після США. Примітно, що одразу після цього Трамп публічно схвально відгукувався про кроки канадського прем’єра, однак згодом різко змінив позицію.

Загострення відносин між США та Канадою також пов’язують із критикою Карні щодо заяв Трампа про Гренландію та його виступом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де канадський прем’єр заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає «кризу», яка визначається конкуренцією великих держав і «занепадом» порядку, заснованого на правилах.