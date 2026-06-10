Авіапаливо і дизель для армії РФ: дрони зупинили НПЗ у Самарі – Reuters

Не працюють обидві установки первинної переробки нафти – потужністю 73 тис. барелів на добу кожна

Куйбишевський нафтопереробний завод «Роснєфті» у Самарі зупинив переробку нафти після атаки безпілотників у ніч на 10 червня. Підприємство виробляє авіапаливо, дизель і бензин, що йдуть зокрема на потреби російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, удар вивів з ладу обидві установки первинної переробки нафти – CDU-4 та CDU-5. Потужність кожної – близько 10 тис. тонн, або 73 тис. барелів на добу. Причиною зупинки стали пошкодження обладнання та пожежі. «Роснєфть» на момент публікації не коментувала наслідки атаки. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на регіон у ніч проти середи.

Що виробляв завод

Куйбишевський НПЗ – одне з ключових підприємств паливно-енергетичного комплексу РФ. За даними ССО ЗСУ, завод має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік і виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного та морського. Окрім того, тут виготовляють реактивне паливо, компоненти мастил, бітуми та продукти нафтохімії. Продукція підприємства безпосередньо постачається на потреби армії РФ.

У 2024 році завод переробив 4,7 млн тонн нафти, або 94,4 тис. барелів на добу. З них вироблено:

800 тис. тонн бензину;

1,4 млн тонн дизельного пального;

1,3 млн тонн мазуту.

Весь Самарський нафтовий вузол під ударом

Куйбишевський НПЗ входить до Самарського нафтопереробного вузла «Роснєфті» разом із Новокуйбишевським та Сизранським заводами. Тепер усі три підприємства кластера паралізовані або працюють зі зниженою потужністю. Сизранський НПЗ не відновив роботу після атаки 21 травня. Новокуйбишевський завод – після удару в квітні – досі функціонує не на повну потужність.

Таким чином, найбільший нафтопереробний хаб Поволжя фактично виведений з ладу.

Нагадаємо, у Самарі раніше вже горів НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ. Крім того, у квітні безпілотники уразили Новокуйбишевський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Горький», що входить до того самого Самарського вузла. У травні Сизранський НПЗ спалахнув після атаки дронів і досі не відновив роботу.