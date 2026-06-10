Трамп розповів, у який спосіб вдалося знизити ціну на нафту

Трамп також анонсував «сильний удар» по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що США таємно вивели «мільйони барелів» іранської нафти. Про це він сказав на брифінгу, пише «Главком».



«Ніхто про це не знає. Знаєте, хто про це не знає? Іран – принаймні до цього моменту. Нещодавно ми вивели звідти 22 судна пізно вночі, без вогнів, тому що в них більше немає радарів – ми їх рознесли вщент. Ми вивели їх звідти. Саме тому нафта коштує $85 за барель», – каже американський лідер.

Як повідомлялось, навіть у разі підписання мирного договору між США та Іраном, швидкого відновлення колишнього експорту енергоносіїв через Ормузьку протоку не відбудеться.

Нагадаємо, минулого тижня «Главком» повідомляв, що ціни на нафту вже злітали вгору через провал угоди між США та Іраном. Раніше «Главком» також писав, що блокада Ормузької протоки вже спричиняла стрибок нафти до 107 доларів за барель.

До слова, світова економіка може зіткнутися з новою масштабною кризою на тлі різкого зростання цін на нафту та перебоїв із постачанням енергоносіїв.

За даними Bloomberg Intelligence, учасники світового нафтового ринку очікують, що протягом наступного року ціна на нафту Brent може триматися близько 100 доларів за барель.