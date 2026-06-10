Світовий банк спрямував ще 236 млн євро до держбюджету України

Загальний обсяг залучених коштів через Peace in Ukraine досяг 53,5 млрд доларів

До державного бюджету України надійшло 236 млн євро в межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Отримане фінансування буде спрямоване на покриття ключових соціальних видатків держави та виплату пенсій.

Свириденко нагадала, що проєкт Peace in Ukraine був запущений у 2022 році для підтримки українського бюджету в умовах повномасштабної війни. Після надходження нового траншу загальний обсяг залучених через цю програму коштів досяг 53,5 млрд доларів.

«Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення», – написала прем'єрка.

До слова, у лютому 2026 року Світовий банк спрямував $40 млн на відновлення енергосистеми України.

Раніше стало відомо, що Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.