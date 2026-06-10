Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світовий банк спрямував ще 236 млн євро до держбюджету України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Світовий банк спрямував ще 236 млн євро до держбюджету України
До державного бюджету України надійшло 236 млн євро
фото: glavcom.ua(ілюстративне)

Загальний обсяг залучених коштів через Peace in Ukraine досяг 53,5 млрд доларів

До державного бюджету України надійшло 236 млн євро в межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Отримане фінансування буде спрямоване на покриття ключових соціальних видатків держави та виплату пенсій.

Свириденко нагадала, що проєкт Peace in Ukraine був запущений у 2022 році для підтримки українського бюджету в умовах повномасштабної війни. Після надходження нового траншу загальний обсяг залучених через цю програму коштів досяг 53,5 млрд доларів.

«Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення», – написала прем'єрка.

До слова, у лютому 2026 року Світовий банк спрямував $40 млн на відновлення енергосистеми України.

Раніше стало відомо, що Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. 

Читайте також:

Теги: Світовий банк фінансування Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог
Українці отримуватимуть допомогу на дітей по-новому: деталі
15 травня, 21:32
Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих серед працівників
Росіяни під час нічної атаки пошкодили будівлю Кабміну
24 травня, 15:49
Програму страхування майна від воєнних ризиків уряд запустив із січня 2026 року
Страхування воєнних ризиків: перші компанії отримали компенсації
26 травня, 16:06
Фонд Ради миру Трампа виявився порожнім
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім
28 травня, 14:02
Свириденко: Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони
Кабмін дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціонів
30 травня, 15:44
Ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення
Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
1 червня, 22:56
Пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі у Вугільній гавані – за кілька кілометрів від майданчика ПМЕФ, де Путін запевняв про надійність російської протиповітряної оборони
Путін заявив про унікальність ППО Росії на тлі ударів по НПЗ
5 червня, 04:02
Юлія Свириденко зробила заяву про 200 тис. грн адресної допомоги для лікарів
200 тис. грн для молодих лікарів: уряд ухвалив зміни
4 червня, 15:57
Нардеп: перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію потребує комплексного аналізу
Нардеп: перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію потребує комплексного аналізу
Вчора, 15:15

Економіка

Світовий банк спрямував ще 236 млн євро до держбюджету України
Світовий банк спрямував ще 236 млн євро до держбюджету України
Паливна криза з окупованого Криму перекинулася на південні регіони Росії
Паливна криза з окупованого Криму перекинулася на південні регіони Росії
Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти Росії
Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти Росії
Вашингтон завдав нового удару по бізнесу Китаю
Вашингтон завдав нового удару по бізнесу Китаю
Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility
Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility
Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги
Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua