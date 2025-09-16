Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кінець ери Labubu? Pop Mart втратила $13 млрд капіталізації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кінець ери Labubu? Pop Mart втратила $13 млрд капіталізації
Pop Mart планує випустити нову версію Labubu на Різдво, а також прагне запустити виробництво інтерактивних іграшок
фото із відкритих джерел

На думку експертів, ажіотаж навколо плюшевих іграшок Labubu, що мали попит серед зірок, поступово згасає

Не дивлячись на популярність ляльок Labubu по всьому світу і рекордні прибутки, компанія Pop Mart втратила майже $13 млрд капіталізації через ознаки переоцінки та слабкі перспективи зростання. Акції компанії на біржі у Гонконзі впали на 9%, а рейтинг JPMorgan знизив до нейтрального. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Основна причина – зниження рейтингу Pop Mart інвестиційним банком JPMorgan Chase & Co., який послався на слабкі фінансові перспективи та переоцінку вартості компанії.

Аналітики JPMorgan зазначили, що популярність ляльок Labubu вже не підтримує високий рівень ажіотажу. На вторинних ринках Китаю ціни перепродажу ляльок Labubu знизилися, що свідчить про поступове згасання попиту.

Попри різке падіння у вересні, Pop Mart демонструє вражаюче зростання за підсумками року, адже акції компанії виросли понад 180% з початку 2024 року. У червні ринкова капіталізація Pop Mart досягла $40 млрд, перевищивши сумарну вартість американських гігантів Hasbro та Mattel.

Pop Mart планує випустити нову версію Labubu на Різдво, а також прагне запустити виробництво інтерактивних іграшок, зазначили аналітики JPMorgan. Однак, за словами аналітиків, ці каталізатори малопомітні. В результаті експерти знизили рейтинг акцій з «вищого за ринок» до «нейтрального».

Раніше творець колекційних фігурок Лабубу та засновник китайської компанії Pop Mart Ван Нін увійшов до списку 100 найбагатших людей планети. Він посів 85 місце. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, 38-річний Ван Нін за рік збільшив свої активи майже на $20 млрд.

Нагадаємо, Ван Нін, голова китайської компанії Pop Mart, яка виробляє ляльки Labubu, за перші вісім місяців цього року збільшив свій статок на $18,8 млрд. Це вражаюче зростання дозволило йому увійти до списку найбагатших людей світу. 

Читайте також:

Теги: зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікується, що компанія представить нову лінійку iPhone 17 вже 9 вересня
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
23 серпня, 23:51
В Україні міняється ціна на яблука
В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах
25 серпня, 12:21
Фахівці розповіли, якою буде ціна на картоплю
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
26 серпня, 14:02

Економіка

Кінець ери Labubu? Pop Mart втратила $13 млрд капіталізації
Кінець ери Labubu? Pop Mart втратила $13 млрд капіталізації
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі
Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі
Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина
Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина
Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters
Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua