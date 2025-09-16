Кінець ери Labubu? Pop Mart втратила $13 млрд капіталізації

На думку експертів, ажіотаж навколо плюшевих іграшок Labubu, що мали попит серед зірок, поступово згасає

Не дивлячись на популярність ляльок Labubu по всьому світу і рекордні прибутки, компанія Pop Mart втратила майже $13 млрд капіталізації через ознаки переоцінки та слабкі перспективи зростання. Акції компанії на біржі у Гонконзі впали на 9%, а рейтинг JPMorgan знизив до нейтрального. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Основна причина – зниження рейтингу Pop Mart інвестиційним банком JPMorgan Chase & Co., який послався на слабкі фінансові перспективи та переоцінку вартості компанії.

Аналітики JPMorgan зазначили, що популярність ляльок Labubu вже не підтримує високий рівень ажіотажу. На вторинних ринках Китаю ціни перепродажу ляльок Labubu знизилися, що свідчить про поступове згасання попиту.

Попри різке падіння у вересні, Pop Mart демонструє вражаюче зростання за підсумками року, адже акції компанії виросли понад 180% з початку 2024 року. У червні ринкова капіталізація Pop Mart досягла $40 млрд, перевищивши сумарну вартість американських гігантів Hasbro та Mattel.

Pop Mart планує випустити нову версію Labubu на Різдво, а також прагне запустити виробництво інтерактивних іграшок, зазначили аналітики JPMorgan. Однак, за словами аналітиків, ці каталізатори малопомітні. В результаті експерти знизили рейтинг акцій з «вищого за ринок» до «нейтрального».

Раніше творець колекційних фігурок Лабубу та засновник китайської компанії Pop Mart Ван Нін увійшов до списку 100 найбагатших людей планети. Він посів 85 місце. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, 38-річний Ван Нін за рік збільшив свої активи майже на $20 млрд.

