Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни

Картопля більше не буде коштувати 5 гривень за кілограм, однак все ж ціна її значно впаде

Експерти прогнозують суттєве зниження цін на картоплю у 2025 році. У жовтні – на початку нового сезону – вартість цього овочу може становити близько 10 гривень за кілограм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AgroReview.

Видання зазначає, що цьогоріч окремі господарства подвоїли обсяги виробництва картоплі, що становить збільшення на 100%. Така тенденція може призвести до надлишкової пропозиції на ринку та зниження цін у порівнянні з попередніми роками.

За словами комерційного директора компанії «Ван Дайк Технікс» Андрія Марущака, ціна овочу буде складати 10 грн за кілограм не раніше жовтня.

«Однак цін, до яких ми звикли, коли картопля по 5 грн, – їх уже не буде. Картопля вже ніколи не буде такою дешевою, але я думаю, що 10 грн за кілограм – таку ціну ми зможемо побачити. Але тільки на початку сезону – у жовтні», – прогнозує фахівець.

Актуальні ціни на картоплю

В «АТБ» кілограм картоплі коштує 15,89 гривень.

Вартість картоплі в АТБ фото: Скриншот продукту в АТБ

«Фора» продає білу картоплю за ціною 13,89 грн/кг.

Ціна картоплі у Форі фото: Скриншот продуктів Фори

А от ранню картоплю можна купити за 15,69 грн/кг.

Вартість картоплі у Форі фото: Скриншот продуктів Фори

В «Сільпо» найдешевшу картоплю на вагу можна придбати за 1,89 за 100 грамів.

Вартість картоплі в Сільпо фото: Скріншот продуктів Фори

Найдорожчий варіант на вагу обійдеться покупцям в 109 грн за кілограм.

За спостереженням ентомологів, цього літа в Україні майже немає колорадського жука. Фахівець зазначив, що серед причин – пристосування до хімічних препаратів та мала кількість природних ворогів.

Додамо, що український сорт картоплі «Щедрик» здатний відлякати будь-якого колорадського жука. У його генеалогії п'ять диких видів картоплі.

Нагадаємо, що в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним. Під час виведення нових сортів не застосовували генну модифікацію, їх створили завдяки класичним методам селекції.

Загалом наразі українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини.