Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
Фахівці розповіли, якою буде ціна на картоплю
фото: Експрес

Картопля більше не буде коштувати 5 гривень за кілограм, однак все ж ціна її значно впаде

Експерти прогнозують суттєве зниження цін на картоплю у 2025 році. У жовтні – на початку нового сезону – вартість цього овочу може становити близько 10 гривень за кілограм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AgroReview.

Видання зазначає, що цьогоріч окремі господарства подвоїли обсяги виробництва картоплі, що становить збільшення на 100%. Така тенденція може призвести до надлишкової пропозиції на ринку та зниження цін у порівнянні з попередніми роками.

За словами комерційного директора компанії «Ван Дайк Технікс» Андрія Марущака, ціна овочу буде складати 10 грн за кілограм не раніше жовтня.

«Однак цін, до яких ми звикли, коли картопля по 5 грн, – їх уже не буде. Картопля вже ніколи не буде такою дешевою, але я думаю, що 10 грн за кілограм – таку ціну ми зможемо побачити. Але тільки на початку сезону – у жовтні», – прогнозує фахівець.

Актуальні ціни на картоплю

В «АТБ» кілограм картоплі коштує 15,89 гривень. 

Вартість картоплі в АТБ
Вартість картоплі в АТБ
фото: Скриншот продукту в АТБ

«Фора» продає білу картоплю за ціною 13,89 грн/кг.

Ціна картоплі у Форі
Ціна картоплі у Форі
фото: Скриншот продуктів Фори

А от ранню картоплю можна купити за 15,69 грн/кг. 

Вартість картоплі у Форі
Вартість картоплі у Форі
фото: Скриншот продуктів Фори

В «Сільпо» найдешевшу картоплю на вагу можна придбати за 1,89 за 100 грамів. 

Вартість картоплі в Сільпо
Вартість картоплі в Сільпо
фото: Скріншот продуктів Фори

Найдорожчий варіант на вагу обійдеться покупцям в 109 грн за кілограм.Картопля амадин.png (129 KB)

За спостереженням ентомологів, цього літа в Україні майже немає колорадського жука. Фахівець зазначив, що серед причин – пристосування до хімічних препаратів та мала кількість природних ворогів.

Додамо, що український сорт картоплі «Щедрик» здатний відлякати будь-якого колорадського жука. У його генеалогії п'ять диких видів картоплі.

Нагадаємо, що в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним. Під час виведення нових сортів не застосовували генну модифікацію, їх створили завдяки класичним методам селекції.

Загалом наразі українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини. 

Читайте також:

Теги: ціни овочі зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогорічний врожай спочатку був під загрозою через квітневі заморозки, потім – через відсутність опадів, спеку
Складні жнива на Запоріжжі: хліб буде попри російські атаки
4 серпня, 19:00
Відпускні ціни на часник від виробників складають приблизно 60-130 грн за кг
В Україні зросли ціни на часник
30 липня, 07:50
Ціни на пальне в Росії б'ють рекорди
У Росії ціни на бензин побили рекорд: названо причину
5 серпня, 05:48
В Україні зросли ціни на молоко
В Україні подорожчало молоко
9 серпня, 06:20
Ціни на курятину знизились
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
10 серпня, 06:34
Кілограм лохини в магазинах вже коштує 189 гривень
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
7 серпня, 12:18
Павло Шульженко підв'язує соняшник з городу на габіоні
Херсонець перетворив захисні споруди у центрі міста на грядки
10 серпня, 19:12
Ціна на каву виросла
Ціни на каву арабіка зросли до двомісячного максимуму: в чому причина
20 серпня, 10:37
У середньому коти породи британська шиншила живуть від 12 до 16 років
Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін
21 серпня, 20:05

Особисті фінанси

Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
Гетманцев розповів, скільки українців користуються податковою знижкою
Гетманцев розповів, скільки українців користуються податковою знижкою
Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: подробиці від Пенсійного фонду
Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: подробиці від Пенсійного фонду
Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення
Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення
Супермаркети кардинально змінили підхід до продажу буряків: в чому причина
Супермаркети кардинально змінили підхід до продажу буряків: в чому причина
Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду
Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
15K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
12K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4810
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4439
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua