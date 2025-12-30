Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли

Болгарія стала лідером ЄС за купівлею люксових авто та як «сірі» гроші розганяють інфляцію

До офіційного запровадження євро в Болгарії залишається всього три дні, і країна опинилася в епіцентрі безпрецедентної фінансової лихоманки. Банківська система зіткнулася з колосальним напливом готівки, оскільки власники «сірих» капіталів намагаються легалізувати кошти до 1 січня 2026 року. За оцінками Болгарського національного банку, з 30 млрд левів, що перебувають в обігу, щонайменше третина має сумнівне походження. Про це пише «Главком» із посиланням на libertatea.ro.

Депозити недержавного сектора за останній рік зросли на 13,6%, сягнувши понад 150 млрд левів. Експерти зазначають, що значна частина цих грошей – це спроби вивести капітал з тіні перед конвертацією.

Цей процес уже спричинив аномальні явища на споживчому ринку. Продажі нових машин зросли на 27,4%. Болгарія посіла друге місце в ЄС за темпами оновлення автопарку, причому значна частка покупок припадає на сегмент люкс.

Ціни на житло у 2025 році підскочили в середньому на 15,4%, а у великих містах – до рекордних 20%.

Наплив готівки іноді призводить до несподіваних інцидентів. У місті Горна-Оряховиця пенсіонер приніс до банку 4 тис. левів, які роками зберігав пересипаними нафталіном «від молі». Частинки речовини потрапили в систему кондиціонування філії, що спричинило займання банкнот безпосередньо в апараті для підрахунку грошей. У результаті пожежі згоріло близько 30 тис. левів.

Попри технічну готовність банків, масові витрати «сірих» грошей розганяють інфляцію, яка вже перевищила 5%. Хоча офіційна влада пов'язує ріст цін із глобальною вартістю енергоносіїв, внутрішній попит на нерухомість та послуги також відіграє ключову роль.

Після 1 січня 2026 року економіка Болгарії може відчути «похмілля» від конвертації. Зокрема, туристичний сектор уже готується до зростання тарифів на 5–10% через збільшення витрат на персонал та комунальні послуги. Головним питанням для національного регулятора залишається стабільність кредитного портфеля, який наразі перевищує 120 млрд левів, половина з яких – іпотека.

До слова, уряд Болгарії пішов у відставку. Це рішення було прийнято після масштабних протестів по всій країні, на яких тисячі людей вимагали відставки уряду