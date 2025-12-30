Головна Світ Економіка
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли
Болгарія переходить на євро
фото із відкритих джерел

Болгарія стала лідером ЄС за купівлею люксових авто та як «сірі» гроші розганяють інфляцію

До офіційного запровадження євро в Болгарії залишається всього три дні, і країна опинилася в епіцентрі безпрецедентної фінансової лихоманки. Банківська система зіткнулася з колосальним напливом готівки, оскільки власники «сірих» капіталів намагаються легалізувати кошти до 1 січня 2026 року. За оцінками Болгарського національного банку, з 30 млрд левів, що перебувають в обігу, щонайменше третина має сумнівне походження. Про це пише «Главком» із посиланням на  libertatea.ro.

Депозити недержавного сектора за останній рік зросли на 13,6%, сягнувши понад 150 млрд левів. Експерти зазначають, що значна частина цих грошей – це спроби вивести капітал з тіні перед конвертацією.

Цей процес уже спричинив аномальні явища на споживчому ринку. Продажі нових машин зросли на 27,4%. Болгарія посіла друге місце в ЄС за темпами оновлення автопарку, причому значна частка покупок припадає на сегмент люкс.

Ціни на житло у 2025 році підскочили в середньому на 15,4%, а у великих містах – до рекордних 20%.

Наплив готівки іноді призводить до несподіваних інцидентів. У місті Горна-Оряховиця пенсіонер приніс до банку 4 тис. левів, які роками зберігав пересипаними нафталіном «від молі». Частинки речовини потрапили в систему кондиціонування філії, що спричинило займання банкнот безпосередньо в апараті для підрахунку грошей. У результаті пожежі згоріло близько 30 тис. левів.

Попри технічну готовність банків, масові витрати «сірих» грошей розганяють інфляцію, яка вже перевищила 5%. Хоча офіційна влада пов'язує ріст цін із глобальною вартістю енергоносіїв, внутрішній попит на нерухомість та послуги також відіграє ключову роль.

Після 1 січня 2026 року економіка Болгарії може відчути «похмілля» від конвертації. Зокрема, туристичний сектор уже готується до зростання тарифів на 5–10% через збільшення витрат на персонал та комунальні послуги. Головним питанням для національного регулятора залишається стабільність кредитного портфеля, який наразі перевищує 120 млрд левів, половина з яких – іпотека.

До слова, уряд Болгарії пішов у відставку. Це рішення було прийнято після масштабних протестів по всій країні, на яких тисячі людей вимагали відставки уряду

