Сирія представила деноміновану валюту після падіння режиму Асада

Очільник країни стверджує, що нова валюта символізує «кінець попередньої фази та початок нової»

Президент Сирії Ахмад аль-Шараа разом із головою Центрального банку країни Абдулкадером Хусарі представив нові банкноти. Вони замінять купюри із зображеннями поваленого очільника країни Башара Асада та його родини.

Презентація нових банкнот відбулася 29 грудня в Конференц-палаці в Дамаску. Купюри номіналом від 10 до 500 сирійських фунтів містять зображення троянд, пшениці, оливок, апельсинів та інших сільськогосподарських символів, якими славиться країна. Очікується, що купюри надійдуть в обіг 1 січня.

Купюри номіналом 10, 25, 50, 100, 200 та 500 сирійських фунтів фото: SANA

Валюту також деномінували, видаливши два нулі, щоб спростити транзакції та відновити довіру до сирійського фунта. Від початку громадянської війни у 2011 році фунт обвалився з 50 до близько 11 тис. за долар, через що сирійці змушені були носити великі пачки банкнот навіть для повсякденних покупок, наприклад, продуктів.

Ахмад аль-Шараа зазначив, що нова валюта символізує «кінець попередньої фази та початок нової, до якої прагне сирійський народ». Він додав, що новий дизайн відображає національну ідентичність і є «відходом від шанування» окремих осіб.

Нагадаємо, 9 грудня Сирія відзначила першу річницю падіння режиму Башара Асада. Свято, що відбулося в Дамаску та інших великих містах, символізує історичний момент для країни, яка намагається відновитися після десятиліття війни та руйнівних конфліктів. Новий президент Сирії Ахмед аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення Асада, виступив перед натовпом прихильників з обіцянкою побудувати нову, справедливу та сильну Сирію.