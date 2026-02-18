Не лише Донбас? Росія готується висунути новий ультиматум Заходу

4 квітня 2008 року у Бухаресті закінчився саміт НАТО, на якому розглядалися перспективи його розширення. Через небажання Німеччини та Франції псувати стосунки з Росією рішення щодо приєднання України до «Плану дій щодо набуття членства» було відкладено на грудень 2008 року.

Рішення щодо України та Грузії. НАТО визнало євроатлантичні прагнення України та Грузії. Також було зафіксовано політичне рішення: Україна і Грузія в майбутньому стануть членами НАТО. Водночас країнам не надали План дій щодо членства (MAP) одразу; союзники домовилися про «інтенсивний діалог» і подальшу оцінку прогресу міністрами закордонних справ у грудні 2008 року. Це створило так званий «бухарестський компроміс»: політична обіцянка без конкретних термінів вступу.

Розширення НАТО – нові країни. Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО вже у 2009 році. Для Північної Македонії підтвердили: вступ можливий після вирішення суперечки щодо назви з Грецією (це сталося пізніше).

Балкани та партнери. Боснія і Герцеговина та Чорногорія отримали запрошення до поглибленого діалогу з НАТО.

Безпека та стратегічні рішення. Саміт ухвалив кілька великих напрямів розвитку Альянсу: розвиток системи протиракетної оборони НАТО; нову політику щодо кібербезпеки; посилення ролі НАТО в питаннях енергетичної безпеки; продовження місії в Афганістан та підтримка міжнародних операцій.

Чому цей саміт такий важливий. Вперше офіційно зафіксовано: Україна стане членом НАТО (формально рішення діє й зараз). Відсутність MAP тоді вважають однією з причин геополітичної «сірої зони», яку згодом використовувала Росія. Формула «буде членом, але без термінів» визначила політику Альянсу на наступне десятиліття.