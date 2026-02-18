Головна Світ Політика
search button user button menu button

Не лише Донбас? Росія готується висунути новий ультиматум Заходу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Не лише Донбас? Росія готується висунути новий ультиматум Заходу
4 квітня 2008 року у Бухаресті закінчився саміт НАТО, на якому розглядалися перспективи його розширення
фото з відкритих джерел

У посольстві Росії в Бельгії нагадали про нібито усні обіцянки НАТО

РФ вимагатиме від НАТО юридично закріпити нерозширення Альянсу на Схід і вимагатиме скасування рішень Бухарестського саміту 2008 року. Про це повідомили в посольстві Росії в Бельгії, передає «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У посольстві Росії в Бельгії нагадали про нібито усні обіцянки НАТО ще в 1990 році після об'єднання Німеччини, які, на думку російської сторони, Захід пізніше проігнорував.

«Російська Федерація буде наполягати на фіксації відповідних домовленостей «на папері», включаючи скасування рішень Бухарестського саміту», – попередили дипломати.

4 квітня 2008 року у Бухаресті закінчився саміт НАТО, на якому розглядалися перспективи його розширення. Через небажання Німеччини та Франції псувати стосунки з Росією рішення щодо приєднання України до «Плану дій щодо набуття членства» було відкладено на грудень 2008 року. 

Рішення щодо України та Грузії. НАТО визнало євроатлантичні прагнення України та Грузії. Також було зафіксовано політичне рішення: Україна і Грузія в майбутньому стануть членами НАТО. Водночас країнам не надали План дій щодо членства (MAP) одразу; союзники домовилися про «інтенсивний діалог» і подальшу оцінку прогресу міністрами закордонних справ у грудні 2008 року. Це створило так званий «бухарестський компроміс»: політична обіцянка без конкретних термінів вступу.

Розширення НАТО – нові країни. Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО вже у 2009 році. Для Північної Македонії підтвердили: вступ можливий після вирішення суперечки щодо назви з Грецією (це сталося пізніше).

Балкани та партнери. Боснія і Герцеговина та Чорногорія отримали запрошення до поглибленого діалогу з НАТО.

Безпека та стратегічні рішення. Саміт ухвалив кілька великих напрямів розвитку Альянсу: розвиток системи протиракетної оборони НАТО; нову політику щодо кібербезпеки; посилення ролі НАТО в питаннях енергетичної безпеки; продовження місії в Афганістан та підтримка міжнародних операцій.

Чому цей саміт такий важливий. Вперше офіційно зафіксовано: Україна стане членом НАТО (формально рішення діє й зараз). Відсутність MAP тоді вважають однією з причин геополітичної «сірої зони», яку згодом використовувала Росія. Формула «буде членом, але без термінів» визначила політику Альянсу на наступне десятиліття.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Політичний і військовий блоки завершили роботу. Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.

Читайте також:

Теги: НАТО США росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
18 сiчня, 22:37
Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради Миру
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
20 сiчня, 09:39
Американський президент зателефонував очільнику Китаю одразу після його розмови з Володимиром Путіним
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
4 лютого, 16:42
Трамп відмовився вибачатися за расистське відео з подружжям Обам
Трамп відмовився вибачатися за расистське відео з подружжям Обам
7 лютого, 23:24
Путін перебудовує силову вертикаль для захисту від внутрішніх заколотів
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор
13 лютого, 11:15
Канада готується до гіпотетичної війни зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
20 сiчня, 21:05
Для Росії присутність західних миротворців на сході України буде неприйнятним
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
31 сiчня, 18:50
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі у січня 2026 року
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
4 лютого, 12:10
Венс обговорить у Єревані та Баку реалізацію транзитного коридору TRIPP
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
9 лютого, 14:39

Політика

Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес
Не лише Донбас? Росія готується висунути новий ультиматум Заходу
Не лише Донбас? Росія готується висунути новий ультиматум Заходу
В Італії опозиція виступила проти участі країни у Раді миру
В Італії опозиція виступила проти участі країни у Раді миру
Axios: історичні байки Мединського завели переговори у глухий кут
Axios: історичні байки Мединського завели переговори у глухий кут
Чи готова Європа до економічної відповіді Китаю за підтримку Росії – аналіз
Чи готова Європа до економічної відповіді Китаю за підтримку Росії – аналіз

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua