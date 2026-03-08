Головна Країна Події в Україні
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
фото: Офіс президента

Президент сподівається, війна на Близькому Сході не буде довгою

Росія допомагає іранському режиму, і фокус зміщується на Близький Схід, зазначив президент України Володимир Зеленський. Про це інформує «Главком».

«Росія допомагає іранському режиму. Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракети та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України», – наголосив український лідер.

Зеленський каже, що сподівається, війна на Близькому Сході не буде довгою.

«Не лише тому, що я хвилююся за Україну, а й тому, що будь-які втрати – це трагедія. Втім ми не бачимо прогресу в мирних переговорах. Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО», – підсумував президент.

Нагадаємо, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

Також удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

