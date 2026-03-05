Головна Світ Економіка
Китай призупинив експорт бензину і дизеля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Китай призупинив експорт бензину і дизеля
фото з відкритих джерел

Уряд доручив нафтопереробним компаніям зупинити нові контракти на поставки пального

Китайська влада доручила найбільшим нафтопереробним компаніям країни тимчасово призупинити експорт бензину та дизельного палива через загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

За даними джерел агентства, Національна комісія з розвитку та реформ Китаю провела цього тижня зустріч із керівниками провідних нафтопереробних підприємств. Під час неї чиновники закликали компанії тимчасово припинити поставки нафтопродуктів на зовнішні ринки.

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що нафтопереробникам доручили не укладати нові експортні контракти та спробувати скасувати частину вже погоджених поставок.

Водночас деякі винятки залишилися. Зокрема, обмеження не стосуються авіаційного палива та бункерного пального, яке вже зберігається на митних складах. Також дозволені поставки до Гонконгу та Макао.

До найбільших компаній, які регулярно отримують державні квоти на експорт нафтопродуктів, належать PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group, а також приватний нафтопереробник Zhejiang Petrochemical.

У Bloomberg зазначають, що китайська влада вже неодноразово скорочувала експортні квоти на паливо після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Тоді різкі коливання на енергетичних ринках також вплинули на світову торгівлю нафтопродуктами.

Скорочення експорту з боку Китаю деякі учасники ринку розглядають як спробу зберегти стабільність внутрішнього ринку пального та гарантувати енергетичну безпеку країни на тлі зростання геополітичної напруженості.

Нагадаємо, що блокада Ормузької протоки та війна на Близькому Сході змушують Китай терміново шукати альтернативу близькосхідному паливу.

До слова, Європа зіткнулася з новими ризиками під час підготовки до наступної зими, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив постачання зрідженого природного газу і спричинив різке зростання цін на енергоресурси. 

