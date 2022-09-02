Китайська компанія Weichai залишила російський КамАЗ без двигуна

Представник КамАЗу підтвердив, що виробництво вантажівки завершиться цього року

Китайська компанія Weichai Power Co. Ltd призупинила постачання газових двигунів для КамАЗу. Про це повідомили одразу три джерела, знайомі із ситуацією.

За словами одного з них, це сталося через позицію влади КНР, яка застерегла корпорацію від роботи з підсанкційними компаніями з Росії.

Взаємодія із традиційними іноземними партнерами для КамАЗу ускладнилася навесні. Після початку військових дій в Україні завод потрапив під санкції ЄС, Великобританії, США, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Швейцарії. Деякі країни запровадили рестрикції та особисто проти гендиректора підприємства Сергія Когогіна. Під санкціями перебуває і основний акціонер КамАЗу – держпоркорація «Ростех» (володіє 47,1%). З весни КамАЗ зіткнувся з дефіцитом двигунів Cummins, коробок передач ZF та паливної апаратури Bosch.

Двигуни Weichai встановлювали на тягачі покоління К4, що працюють на газомоторному паливі (скраплений або природний газ). Зокрема на сучасний газовий тягач 5490 на ЗПГ, виробництво якого запустили у лютому 2020 року. Також китайськими двигунами комплектували самоскиди на метані; ці двигуни йшли і на автобуси НефАЗу, що працюють на метані (підприємство входить у периметр КамАЗу).

За словами кількох джерел, КамАЗ за умов санкцій також розглядав можливість встановлення дизельних Weichai на свою вантажну техніку класичного покоління К3. Повідомлялося, що в червні компанія «Ріат» (офіційний дилер КамАЗа та виробник спецтехніки на їхньому шасі) навіть зібрала першу вантажівку КамАЗ-43118 з двигуном Weichai WP10.

Зараз із газомоторних моделей Камський завод може запропонувати замовникам лише техніку покоління К3 із застарілим газовим двигуном 820 (V8), пояснило джерело в одному із замовників КамАЗу. Ще до кінця року завод випустить останні Камази-5490 на ЗПГ (понад 100 штук), уточнили у компанії. «У III-IV кварталі наступного року вони тільки займуться розробкою нового тягача на газі», – розповіло джерело.

Представник КамАЗу Олег Афанасьєв підтвердив, що виробництво вантажівки 5490 на ЗПГ справді завершиться цього року – ця модель належить до покоління К4. Однак, за його словами, завод вже готовий автомобіль на заміну – це КамАЗ-54901 на ЗПГ покоління К5. «Ми плануємо запустити його в другій половині 2023 року, якраз під заявкову кампанію держсубсидування, якщо воно, звичайно, продовжиться», – повідомив Олег Афанасьєв.

Нагадаємо, найбільший постачальник серверів йде з російського ринку.