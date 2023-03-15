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Китай, Іран та РФ розпочали спільні військові навчання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай, Іран та РФ розпочали спільні військові навчання
фото ілюстративне

В Османську затоку прямує есмінець з керованими ракетами

Військово-морські сили Китаю, Ірану і Росії цього тижня проведуть спільні військові навчання «Пояс безпеки-2023» в Оманській затоці у Північно-Західній частині Індійського океану. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Китаю.

Зазначається, що нинішні навчання триватимуть із 15 по 19 березня і стануть продовженням спільних маневрів ВМС трьох держав, проведених у 2019 і 2022 роках. Китай направить для участі в них свій есмінець із керованими ракетами CNS Nanning.

«Ці навчання допоможуть поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн-учасниць, ще раз продемонструють готовність і здатність спільно підтримувати безпеку на морі та активно будувати спільноту спільного майбутнього на морі, а також нададуть позитивну енергію регіональному миру та стабільності», – йдеться в повідомленні.

Серед завдань, які планується виконати, повітряний пошук, морський порятунок і навчання зведеного морського загону спільним діям у морі.

Раніше повідомлялося, що Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв можливу майбутню військову підтримку Росії у війні проти України з постачанням Вашингтоном озброєнь для Тайваню.

Резніков розказав чи вступить Китай у війну.

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Теги: Іран росія Китай

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