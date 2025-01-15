«Втратили $400 млрд». Білл Гейтс розповів про свою найбільшу помилку

Як відомо, iPhone від Apple вийшов у червні 2007 року, перші пристрої на Android у вересні 2008 року, а Windows Phone 7 від Microsoft – аж у жовтні 2010 року

«Я припустився помилки, невміло керуючи Microsoft у той час, коли потрібно було вкладати всі сили в нашу мобільну операційну систему»

Білл Гейтс розповів про «одну із найбільших помилок усіх часів», якої він припустився на посаді керівника Microsoft. Про це підприємець сказав під час венчурного фонду Village Global, повідомляє Gizmochina.

Так, Гейтс вважає, що Microsoft, а не Google, повинна була створити альтернативу iOS для мобільних пристроїв, якою став Android. З 2000 року компанія розвивала свою мобільну платформу Windows Mobile, але дозволила собі одного разу «випустити м'яч із поля зору».

Як відомо, iPhone від Apple вийшов у червні 2007 року, перші пристрої на Android у вересні 2008 року, а Windows Phone 7 від Microsoft – аж у жовтні 2010 року.

На той час ринок мобільних операційних систем (ОС) був практично повністю захоплений, а Android і iOS у сукупності займали 99,9% частки ринку.

«У світі програмного забезпечення переможець отримує все. У світі було місце тільки для однієї мобільної ОС для «не-Apple пристроїв». Я припустився фатальної помилки, невміло керуючи Microsoft у той час, коли потрібно було вкладати всі сили в нашу мобільну ОС. У підсумку вона не стала тим, чим виявилася Android. І тепер Android є єдиною альтернативою iOS», – заявив Білл Гейтс.

Також він додав, що ціна цієї помилки становить $400 млрд, які могли б перейти від Google до Microsoft, якби творець Windows посів друге місце в секторі мобільних ОС.

На слова Гейтса відреагував Річ Майнер, співзасновник Android. За його словами, він особисто брав участь у створенні мобільної ОС для того, щоб запобігти монополізації мобільного ринку з боку Microsoft, подібній до тієї, що сталася на ринку ПК і загальмувала інновації.

Нагадаємо, співзасновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку, що штучний інтелектполегшить боротьбу зі зміною клімату. Про це повідомляє Sky News. Гейтс вважає, що ШІ досі відігравав скромну роль у боротьбі зі зміною клімату. Проте технології зможуть значно спростити процес інновацій у цій сфері.

Нещодавно Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень. Гейтс вважає, у майбутньому «машини зможуть виробляти всю їжу та інше», а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень. Водночас американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства.