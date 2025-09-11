Головна Світ Економіка
Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Документ передбачає підвищення військової готовності США
фото: AP

Законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки

Палата представників США підтримала оборонний законопроєкт 2026 рік з допомогою для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Конгрес ухвалив законопроєкт про оборонну політику на суму $892,6 млрд, який передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

Законопроєкт ухвалили 231 голосом проти 196. Попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки. Водночас Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США підтримала пропозицію адміністрації Вашингтона щодо скорочення на $9,4 млрд держфінансування програм іноземної допомоги. Документ підтримали 214 законодавців, 212 виступили проти.

До слова, Сполучені Штати за весь час повномасштабної війни в Україні надали допомогу на загальну суму понад $120 млрд. З них більшість – це постачання озброєнь.

