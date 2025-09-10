Головна Країна Події в Україні
Канада надасть Україні новий пакет допомоги на $2 млрд

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Допомога Канади має зміцнити можливості ЗСУ в умовах російської агресії
До кінця 2025 року українська армія отримає всі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд канадських доларів. Про це повідомив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України, передає «Главком».

До кінця 2025 року ЗСУ отримають всі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison.

Оголошений пакет фінансування включає:

  • $835 млн – на бронетехніку, медичне обладнання, боєприпаси, дрони та інше оснащення.
  • $680 млн (500 млн дол. США) – на техніку з пріоритетного списку НАТО для посилення української ППО.
  • $220 млн – на дрони, антидронові системи та засоби РЕБ, зокрема, в рамках спільних проєктів українських і канадських компаній.
  • $165 млн – на підтримку коаліцій у межах Контактної групи.
  • $100 млн – на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.

МакҐінті підтвердив, що вісім броньованих машин підтримки (ACSVs) вже в дорозі в Україну, а всі 50, обіцяні ще у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025 року. Міністр наголосив, що ця допомога має на меті зміцнити можливості ЗСУ в умовах російської агресії.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

