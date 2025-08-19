Прем'єр Британії озвучив головні результати переговорів у США

Стармер виокремив гарантії безпеки та зустріч на рівні президентів

Прем'єр-міністр Великої Британії описав «два суттєві результати», які були досягнуті сторонами під час переговорів у Білому домі. Заяву Стармера цитує Sky News, передає «Главком».

Стармер зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами панувала «єдність».

Він сказав, що у підсумку переговорів було досягнуто двох ключових результатів. Першим пунктом, Стармер виділив, підтвердження того, що «коаліція охочих» – група з 31 країни, яка зобов'язалася допомогти зміцнити Україну, працюватиме зі США над гарантіями безпеки.

Стармер сказав, що він «вже доручив нашим командам провести подальшу роботу» над цим питанням, яке, за його словами, є важливим для безпеки в Україні, Європі та Великій Британії.

Зустрічі на рівні президентів США, Росії та України стали другим результатом, якого досягнули під час переговорів.

Щодо другого результату Стармер сказав, що

«Щодо деяких із цих питань, чи то територія, обмін полоненими, чи дуже серйозне питання повернення дітей, очевидно, що Україна має бути за столом переговорів.Сьогодні ми досягли реального прогресу», – сказав Стармер.

До слова, канцлер Німеччини заявив, що Трамп планує зустрітися з Зеленським і Путіним «протягом наступних двох тижнів».

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Водночас президент зазначив, що поки дату переговорів не визначено: «Ніякої дати ми не маємо».

Своєю чергою президент Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.